Rafael Vaz está feliz en la U: "Llegué al equipo más grande de Chile"

Rafael Vaz ya se vistió de azul y este viernes fue presentado oficialmente como refuerzo de Universidad de Chile. Pese a que el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, había descartado la llegada de un defensor, la necesidad de la U por reforzar esa zona hizo que tomen la opción de fichar al zaguero brasileño, quien no iba a ser considerado por Flamengo para el 2018.

Luego de una rápida negociación, Vaz acordó su llegada al equipo de Ángel Guillermo Hoyos y este viernes, en las horas previas al enfrentamiento ante San Luis que dará inicio a la tercera fecha del Campeonato Nacional 2018, fue presentado como fichaje azul. En su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de la U, el ex Vasco da Gama valoró la nueva etapa que vivirá en un club grande de Chile.

"Estoy muy feliz porque llegué a un equipo grande, al más grande de Chile. Los compañeros me han recibido bien, cada día que paso me acostumbro más y me siento mejor acogido. Espero responder a la responsabilidad, que es muy grande, y estoy preparado para conseguir los objetivos de este 2018. Espero contribuir con algo de mi experiencia", dijo el nuevo zaguero de Universidad de Chile.

Además, sobre el gran desafío que tendrá la U durante este semestre, avanzar de la fase de grupos en la Copa Libertadores, Rafael Vaz dijo que"la oportunidad de jugar la Libertadores en un equipo grande de Chile significa un gran desafío para mí. Flamengo fue muy importante en mi carrera, me siento agradecido, pero yo ahora pretendo jugar bien aquí en la U y superar la primera fase de la Libertadores".

Sobre sus características y cómo le gusta jugar, ya que Ángel Guillermo Hoyos está probando defender con línea de tres, el defensor señaló que "soy un jugador muy técnico y tengo buen juego aéreo. En Brasil jugábamos con línea de cuatro, pero en otros equipos como en Vasco Da Gama jugué con línea de tres. La idea es asimilar la forma de juego lo más rápido posible y tengo la certeza de que podré ayudar mucho a mis compañeros".