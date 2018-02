Rafael Viotti sufre por fractura en una de sus vértebras: "Los médicos dicen que la saqué barata"

Rafael Viotti no la está pasando bien. El goleador de Santiago Wanderers se encuentra en reposo absoluta tras la Fractura por flexión de la vértebra lumbar L1 que sufrió tras un choque con un defensa en el duelo ante Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores.

De acuerdo al cuerpo médico caturro, el atacante no tendrá que ingresar a pabellón para superar la lesión pero sí tendrá que realizar un descanso por las próximas seis semanas. "A ningún jugador le gusta lesionarse, me da mucha pena porque estaba haciendo las cosas bastante bien y llega esto. Son cosas del juego, pero los médicos me dijeron que por lo que tengo la había sacado barata", sostiene el delantero de Wanderers.

En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, el goleador mira el futuro con tristeza pero también con la esperanza que sus compañeros de plantel puedan sacar adelante la importante tarea que será la revancha ante los colombianos.

"No hay nada que hacer, esto es una pierda que hay que saltar, nada más. No puedes volver el tiempo atrás. Estoy triste porque ahora se vienen partido importantes por el campeonato y también la revancha de la Copa Libertadores en Colombia, pero sé que los compañeros lo van a hacer de la mejor manera hasta que vuelva", concluyó Viotti desde Valparaíso.