Primero la familia: Futbolista argentino se aleja de las canchas para donarle médula a su hermano con leucemia

El defensa argentino, Cristian Villagra, hará una pausa en su carrera como futbolista de Atlético de Tucumán por un gesto que se ganó aplausos en Argentina. El zurdo de 32 años confirmó que ingresará a pabellón en los próximos días para donarle y trasplantarle médula ósea a su hermano, quien padece de leucemia.



"Hace 3 o 4 meses me vengo haciendo estudios y soy compatible con mi hermano. Uno nunca piensa que puede pasar por estas situaciones, trato de ayudar lo que más pueda. Siendo donante, me llena de orgullo", explicó el defensa en conversación con el programa El Deportivo 12.

El lateral izquierdo también confirmó que luego de la intervención estará hasta marzo fuera de las canchas para así recuperarse totalmente. "La otra semana es el trasplante de medula y me llevaría 10 o 15 días (de recuperación), soy el único familiar compatible. Acá en el club lo saben todos, me apoyaron y me dieron palabras de aliento. Sólo tengo palabras de agradecimiento", reconoció Villagra.

Cristián Villagra, luego de pasos por clubes como River Plate o Rosario Central, venía siendo titular en Atlético Tucumán, pero la familia es lo primero y por eso el fútbol pasa a un segundo plano cuando se trata de ayudar a un hermano.