A Unión se le aparece el "cuco" de la altitud: "Hay que pensar en lo que nos pasó con The Strongest"

La misión de Unión Española ante Sport Huancayo era clara: conseguir una importante diferencia para enfrentar el partido de vuelta con mayor tranquilidad. Sin embargo, aquello estuvo lejos de lograrse. Los hispanos no supieron imponerse como local ante su limitado rival peruano por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018 y terminaron igualando sin goles, por lo que deberá ir a buscar la clasificación a la segunda ronda como visitante a más de 3.200 metros de altitud.

Aquella situación no provoca buenos recuerdos en el rojo de Independencia. Al tomar en cuenta la altitud del Estadio Huancayo, donde deberán jugar el partido de vuelta el próximo 8 de marzo, en el equipo dirigido por Martín Palermo se viene a la cabeza rápidamente la humillación sufrida ante The Strongest, el 23 de febrero del año pasado, cuando fueron goleados 5-0 en el Hernando Siles de La Paz, a mas de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

"La idea era sacar una diferencia en casa, pero no se pudo. Lo que se viene en la revancha será duro. Jugaremos en la altura y ya tuvimos una experiencia similar el año pasado con The Strongest y no nos fue bien (derrota 5-0). Es complicado", expresó el arquero Diego Sánchez, quien portó la jineta de capitán en el compromiso disputado este jueves en Plaza Chacabuco.

The Strongest apabulló en La Paz a la Unión Española de Martín Palermo en la segunda ronda de la Libertadores 2017 / Foto: Agencia UNO

Otro de los referentes del conjunto hispano, el delantero Sebastián Jaime, también recordó lo sufrido en Bolivia en el verano pasado. "Hay que estar tranquilos sabiendo que hay altura. Hay que hacer un poco de catarsis y pensar en lo que nos pasó con The Strongest y saber que no tenemos que cometer los mismos errores. Tenemos que tratar de manejar el partido a nuestra manera y poder convertir para poder estar más tranquilos allá", sostuvo.

Sobre lo visto en Santa Laura, Jaime comentó que "Huancayo se metió bien atrás, no podíamos encontrar el espacio por al medio para hacernos dueños de la pelota y abusamos de los centros, ellos tenían dos centrales bastante altos e hicimos el juego que ellos vinieron a hacer acá, caímos en el juego de ellos y buscaron ese resultado para definirlo allá. Nosotros debemos estar confiados en que tenemos un buen equipo y hay que pensar en cómo podemos tener más ideas para llegar allá con más ocasiones más adelante".