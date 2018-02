Alexis mostró su clase con una notable asistencia en el triunfo del United sobre Huddersfield

En un partido más bien opaco en líneas generales del Manchester United, el delantero chileno Alexis Sánchez logró ser fundamental gracias a una notable asistencia. Con el tocopillano en cancha hasta los 75 minutos, los Diablos Rojos vencieron 2-0 al Huddersfield Town y avanzaron a los cuartos de final de la FA Cup.

El camino de la victoria se le abrió rápidamente al conjunto dirigido por Jose Mourinho, ya que a los 3 minutos el delantero belga Romelu Lukaku, tras buena habilitación de Juan Mata, supo aguantar el balón y vencer la estéril resistencia del arquero danés Jonas Lössl.

Con el gol el United se replegó y fue el dueño de casa el que tomó el control del juego, llegando con peligro en varias ocasiones al pórtico del argentino Sergio Romero. En medio de ese panorama, Alexis tuvo dificultades para entrar en juego con el balón en los pies.

Antes de irse al descanso, en el primer minuto de tiempo añadido, el equipo del formado en Cobreloa pudo aumentar su ventaja: Juan Mata convirtió tras lucida acción individual, sin embargo el juez Kevin Friend pidió el VAR y estimó que el ex Chelsea estaba adelantado al momento de recibir el pase de Ahsley Young.

En el complemento el trámite del partido no varió demasiado. Huddersfield siguió cargando la cancha hacia el arco de Chiquito Romero, de hecho mediante una contra el Manchester encontró su segundo gol: Lukaku la inició y Alexis, con un preciso pase profundo desde el círculo central, dejó solo al Belga ante Lösll y el ex Everton no falló. El 2-0 se llegó a los 55'.

Ya pensando en el importante compromiso del próximo miércoles 21 de febrero ante Sevilla en el Sánchez Pizjuan por los octavos de final de la Champions League, Mourinho decidió sacar del campo a Sánchez e hizo ingresar al francés Anthony Martial.

De dicha manera, el equipo del tocopillano se metió en la ronda de ocho mejores de la FA Cup, fase a la que se puede sumar el Manchester City de Claudio Bravo, que este lunes 19 de febrero deberá al Wigan Athletic como visitante.