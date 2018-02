Cavalieri y relación con Guede: "Fui fiel de mi parte, nunca traicioné"

Uno de los partidos que animarán la tercera jornada del Campeonato Nacional será el de Palestino ante Colo Colo, duelo en que los árabes buscarán su primera victoria del torneo y los en que los albos quieren ganar para poder seguir punteros.

Es en la antesala al encuentro en que el técnico de los de La Cisterna – que harán de local en el Estadio Nacional,- Germán Cavalieri, adelantó que su equipo saldrá a proponer en el campo de juego.

"Los dos partidos que jugamos con Colo Colo intentamos proponer e hicimos muy buenos partidos. Uno terminó a 0 y el otro a 1. En dos tuvieron un penal. Esperemos que no tengan penales en este partido", afirmó en entrevista con La Tercera.

Acerca de una estrategia para poder frenar a Esteban Paredes, señaló: "Vamos a poner un francotirador. No es solo Paredes, porque cuando lo tienes bien marcado aparece Valdivia, Valdés, te rompe la segunda línea Baeza…Es un equipo con jerarquía y variantes en todas sus líneas. Se puede dar el lujo de armar el segundo o tercer equipo y sigue siendo parejo o mejor que el tuyo".

También fue duro con la realidad del fútbol nacional: "Acá el secreto está en trabajar y convencer a los jugadores, no en la línea de tres o de cuatro. Hoy los equipos grandes están cuidándose mucho más. No tanto Católica con Beñat, pero en general juegan más al contragolpe y a la jerarquía individual que a tener un buen planteo táctico. El fútbol está cambiando de nuevo, ha vuelto a "arratonarse" un poquito. Los grandes están jugando a la contra y te terminan ganando. El último campeón ganó así".

En la misma línea, se refirió a Colo Colo: "No sé si ratón es la palabra. Aprendió de las críticas y terminó jugando de la manera que te permite subsistir el fútbol. Después podemos decir si eso es bueno o malo para el fútbol chileno, pero la realidad es que fue inteligente. Porque acá lo único que se valora es ganar".

"No hay relación. Ni buena ni mala. Circularon cosas que nunca escribí ni puse, porque nunca tuve cuenta de Twitter. Y después te cuentan que eso sale del círculo íntimo del supuestamente agredido. También sabemos que hay jugadores de Colo Colo que han querido venir acá y no se les ha dejado. En el fútbol se sabe todo, pero la relación ni es buena ni mala. Fui fiel de mi parte siempre, nunca traicioné. Estoy muy tranquilo de cómo me manejo y cómo soy", dijo sobre su relación con Pablo Guede.