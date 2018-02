La confesión de Zidane: "Es mucho el desgaste en Real Madrid y puede haber un cambio"

Real Madrid no ha tenido una buena campaña 2017-2018. Lejos del líder Barcelona en la Liga y eliminados de la Copa del Rey, solo le queda la posibilidad de ganar la Champions League, por lo mismo, el entrenador Zinedine Zidane ha sido cuestionado por la irregular temporada.

Y el propio entrenador francés reconoció que dirigir a los madridistas es un gran desgaste y dejó abierta la posibilidad de dejar el equipo una vez finalizada la temporada.

"Es muchísimo desgaste, seguro más en Real Madrid que en ningún club y claro que puede llegar un momento en el que tiene que haber cambio, bueno para todos, para el club, los jugadores y el entrenador. No es el momento, pero seguro que sí. Hay más desgaste en esta profesión y aquí que en otro sitio", expresó Zidane.

Al ser consultado por su futuro indicó que "puedo contestar lo que quiero y es lo mismo, lo más importante es el día a día, no me veo más allá de lo que estamos haciendo. Quiero terminar esta temporada, centrado en lo que está en juego y lo que estamos haciendo. Es lo que me interesa, el resto ni lo quiero hablar ni me interesa".

"Es muy bonito ver a un jugador venir para decirme que está contento por lo que haces con nosotros. Es la relación que tengo con ellos, conozco muy bien cómo funciona un vestuario tras ser jugador 18 años. Sé lo que piensan y esta conexión me gusta, es lo que busco siempre, que haya una buena relación de los jugadores con el cuerpo técnico. Agradezco todo lo que pueden decir. El otro día fue Marcelo, antes Modric, Sergio o Cristiano. Es muy bonito y se lo agradezco", finalizó Zidane.