La brutal pelea entre el Bahia de Eugenio Mena y el Vitoria que terminó con 9 expulsados y el partido suspendido

El futbolista chileno Eugenio Mena estuvo presente en la violenta jornada que se vivió en el Clásico de Salvador entre el Bahia y el Vitoria por la fecha 6 del Campeonato Baiano 2018. El encuentro que debió ser suspendido terminó con 9 expulsados y con un triunfo a favor del equipo del ex Wanderers por W.O.

Desde el arranque del partido se palpitó una temperatura elevada y una tensión permanente entre los jugadores de ambos elencos, sobre todo en los momentos de disputa directa del balón. En lo futbolístico el visitante, Bahía, comenzó mejor apostando a un juego de presión alta, sin embargo fue el local el que abrió la cuenta a los 34' a través de Denilson.

Con Mena actuando desde el arranque como lateral por izquierda, Bahia adelantó aún más sus líneas tras la apertura de la cuenta, para así poder alcanzar la igualdad. Y el gol del empate llegó al minuto 55 a través de un certero lanzamiento penal de Vinicius.

Y el festejo de gol por parte de Vinicius desencadenó la brutal pelea. El mediocampista de 26 años hizo gestos burlescos a la barra local y rápidamente fue encarado por el arquero del Vitoria Fernando Miguel y posteriormente por varios jugadores del dueño de casa.

La batalla se desató con un fuerte golpe de puño en el rostro por parte de Kanu, capitán del Vitoria, a Vinicuis. La escaramuza mayor dejó 4 expulsados por parte del Bahía (Vinicuis, Edson, Rodrigo y Lucas Fonseca) y otros 3 por el lado del Vitoria (Kanu, Denilson y Rhayner).

Después de aquellas expulsiones el partido prosiguió por 10 minutos más, hasta que a los 78' recibieron roja los jugadores locales Bruno Bispo y Ullian Corriea, o sea, quedaron con 6 futbolistas en cancha, por lo que reglamentariamente el partido terminó a favor del Bahia 3-0 por W.O.

Revisa el video de la brutal pelea entre Vitoria y Bahia:

