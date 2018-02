La maldición de la camiseta amarilla en Agustín Orión: La volvió a utilizar en un partido oficial y Colo Colo perdió

Siete meses pasaron desde la última vez que el arquero Agustín Orión utilizó la camiseta amarilla en un partido oficial de Colo Colo. Lo hizo para su debut en los albos en la estrepitosa caída ante Deportes La Serena por 4-1 en el duelo de ida de la primera fase de Copa Chile.

Tras aquel compromiso, el argentino dejó de utilizar la tradicional indumentaria que se había mantenido por años en el arco del Cacique. Al tiempo después se reveló que Orión no le gusta el color amarillo porque le trae "mala suerte" y comenzó a utilizar la camiseta negra o la tercera equipación que era roja.

Sin embargo, tras lograr el título del torneo de Transición el propio guardameta argentina declaró al CDF que "a mí me gusta cuando llego a un club conocer las cosas. Me pasearon por el museo, conocí cosas y me contaron algunas situaciones que se han dado con los arqueros de Colo Colo y con la camiseta amarilla. Yo creí pertinente que para usar algo tan importante para los colocolinos tenía que pasar un tiempo y lograr ciertas cuestiones".

"Por ahí ahora, con la vuelta a la Copa, es el momento de volver a usar a la amarilla. Por el historial que tiene. Por lo que significa para Colo Colo, para honrar a los anteriores arqueros. Consideré que por respeto a la historia de la amarilla y lo que significa, no creí pertinente usarla ahora por respeto a semejantes monstruos que la han usado", agregó Orión.

Y el trasandino comenzó a utilizar la indumentaria amarilla este 2018, primero lo hizo en los dos duelos amistosos ante UTC de Cajamarca y Alianza Lima donde jugó 45 minutos y el sábado ante Palestino volvió a vestir del tradicional color que ha caracterizado a los arqueros de Colo Colo en un partido oficial.

Pasaron siete meses para que volviera a vestir de amarilla y los resultados nuevamente fueron negativos: derrota y con un grueso error en el último minuto que le permitió a Roberto Gutiérrez convertir el 2-1 final.

Ahora queda la interrogante ¿Volverá a utilizar el amarillo o cumplirá su promesa de utilizarla en la Copa Libertadores?