La categórica repulsa de Vitamina Sánchez a Camilo Rodríguez por su expulsión ante la UC

Everton tuvo que jugar con un hombre menos ante la Universidad Católica en Sausalito desde el minuto 37 a raíz de una violenta acción protagonizada por el lateral derecho Camilo Rodríguez. Tras una disputa de balón con Luciano Aued, el formado en Colo Colo le propinó una desleal patada en el rostro al argentino, quien quedó con un corte en la ceja.

El árbitro Cristián Andaur le mostró roja directa al ex seleccionado Sub 20 por dicha acción, la que además le valió una categórica repulsa por parte de su director técnico. "La expulsión estuvo bien. Lo de Camilo fue un error grave. Primero porque arriesga en demasía cuando perdíamos 0-1. Y también porque lo que hizo pudo dañar la integridad física de un colega", dijo al respecto Pablo Sánchez, quien remarcó que "no entiendo ni coincido con su decisión, que además nos afectó en demasía".

El instante en el Rodríguez le propina la patada en el rostro a Aued / Foto: Photosport

Vitamina también reprochó los reclamos del resto de sus dirigidos tras la expulsión de Rodríguez, quienes le enrostraron a Andaur que no sancionó al arquero cruzado Matías Dituro por salir del área con el balón en sus manos. "No se puede igualar una acción así por un cobro errado del árbitro", expresó el entrenador argentino, aunque manifestó que "la jugada partió con Dituro saliendo de su área con la pelota, no sé si diez centímetros o medio metro".

Más allá de haber obtenido una derrota por la cuenta mínima, Sánchez destacó la manera en cómo su equipo supo afrontar el resto el encuentro con un hombre menos. "Fue un partido parejo, y presentamos actitud y ganas de recuperarse. Les dije que el enojo no los iba a conducir a empatar el partido y salieron de una manera muy digna", declaró.