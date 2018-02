Américo Rubén Gallego sufre por la cesantía en el fútbol argentino: "Hoy pagaría por dirigir"

Américo Rubén Gallego no lo pasa nada bien durante su cesantía. Tras dejar Newell's Old Boys en la temporada 2014/2015, el ex técnico de Colo Colo no ha logrado encontrar trabajo hace dos años y por lo que relata en conversación con Fox Sport Argentina, ya está desesperado por volver a las canchas.

"Hoy pagaría para dirigir. Que no esté trabajando es culpa mía. Cuando te vienen con propuestas las tienes que analizar y enseguida tienes que definir. Pasan los días y cuando te das cuenta… No dirijo desde hace dos años. Nunca estuve tanto tiempo sin hacerlo", señaló el Tolo Gallego.

¿Qué fue del técnico después de su paso por Colo Colo? Gallego retornó a Argentina para entrenar a Independiente y luego a Newell' equipo que sería su última aventura en el fútbol. Quien supo ser campeón como técnico en River Plate, Independiente, Newell's y en Toluca, anhela por volver a dirigir un equipo.