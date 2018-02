Canales recuerda sus días difíciles en la U de Sampaoli: "No podía infiltrarme más porque se me podía cortar el tendón de Aquiles"

A pocos meses de firmar su retiro del fútbol profesional, el delantero Gustavo Canales recordó sus días jugando y los difíciles momentos que vivió por las lesiones que lo aquejaron, sobre todo cuando defendía la camiseta de la exitosa Universidad de Chile de Jorge Sampaoli. Incluso, tanto fueron sus problemas físicos que le jugaron una mala pasada en la selección chilena dirigida por Claudio Borghi.

"Tenía un problema en el tendón de Aquiles y tanto meterme anestesia y cosas para jugar en la U, me pasó la cuenta en la selección. Llegó un momento en que no podía infiltrarme más porque se me podía cortar el tendón. Lo venía haciendo en la U y cuando pedí hacerlo en la selección, el cuerpo técnico de Borghi me lo negó", recordó el ex atacante en la radio Duna.

Cuando fue consultado por el nivel de culpabilidad del ese entonces técnico Jorge Sampaoli en el exceso de infiltraciones, Canales intentó quitarle responsabilidad ya que "hay situaciones que el jugador da el visto bueno, creo que si regreso el tiempo atrás lo haría otra vez. He castigado mucho a mi cuerpo y ahora tengo que cuidarlo y ser consecuente".

Para finalizar, el ex delantero de Unión Española confesó una de sus grandes deudas en el fútbol: "me va a quedar la espina de por lo menos haber hecho un gol con la camiseta de Chile, que sería una manera humilde de agradecer todo lo que ha hecho este país por mí. Siempre me lo imaginé porque estuve convocado en el mejor momento de mi carrera".