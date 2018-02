El regalón de Mario Salas parte de San Carlos: Carlos Espinosa se desvincula de la UC y se acerca a Curicó Unido

Este lunes, se vivió un momento bastante emotivo finalizado el entrenamiento de Universidad Católica puesto que el plantel despidió de manera oficial al volante Carlos Espinosa quien dejará el cuadro cruzado debido al poco espacio que tiene en el esquema de Beñat San José.

El mediocampista llegó a Universidad Católica en la temporada 2015/2016 por pedido de Mario Salas quien logró sacar su mejor rendimiento. En la mano del Comandante, Espinosa disputó 96 partidos y anotó 7 goles, además de conseguir el recordado el bicampeonato con la UC en el 2017.

Con el nuevo proceso dirigido por Beñar San José, el ex acerero no fue considerado en las tres primeras fechas del campeonato por lo que su futuro no era bueno en San Carlos de Apoquindo.

En conferencia de prensa de esta jornada, el volante Diego Buonanotte se refirió brevemente a la salida de su compañero: “Le deseo lo mejor a Carlos Espinosa, una pena, pero espero que le vaya bien.”

Con su desvinculación de Universidad Católica, Espinosa maneja una oferta formal de Curicó Unido. Si la propuesta de los curicanos no le satisface, el volante también escuchará a San Luis de Quillota y Deportes Antofagasta.