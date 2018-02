El City quedó eliminado de la FA Cup con un equipo de tercera y Bravo pierde una oportunidad de ser titular

Claudio Bravo debe atesorar cada vez que le toca ser titular en el Manchester City y una de las opciones que tenía de mostrarse era en la FA Cup. Relegado al banco en la Premier League, el arquero aprovecha todas las chances que se le dan para jugar y el torneo de clubes más antiguo del mundo parecía ser su gran vitrina para sumar minutos. Pero todo se acabó con la eliminación de los Citizens en los octavos de final a manos del Wigan.

La tarea en la fase de los dieciséis mejores parecía fácil para el indiscutido líder de la Premier, ya que en frente tenían a un equipo de la tercera división inglesa. Sin embargo, la magia de la FA Cup volvió a aparecer y un ordenado Wigan venció por 1 a 0 para eliminar al mixto equipo que presentó Pep Guardiola, que tuvo a Claudio Bravo como titular en el DW Stadium.

Pese a que Manchester City jugó mejor y dominó el encuentro, las ocasiones que se crearon no tuvieron el peligro suficiente y siempre se encontraron con la férrea defensa. Por eso, cuando el empate sin goles parecía sentenciado y todo hacía pensar que se jugaría el famoso "replay", un error de Kyle Walker, quien no controló un balón que venía fácil, fue aprovechado por los locales para que Will Grigg tome la pelota suelta, arranque en velocidad y defina en el mano a mano con el chileno, que poco pudo hacer para detener el remate que abrió el marcador a los 79 minutos.

Los Citizens intentaron empatar de forma desesperada en los últimos minutos de partido, donde, incluso, Claudio Bravo fue al área a cabecear los tiros de esquina, pero nada pudieron hacer para obligar el replay y quedaron eliminados en los octavos de final de la FA Cup. Así, el chileno ve cómo se le esfuma una de las opciones que tenía de ser titular y ahora deberá conformarse con jugar la final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Los Latics, en tanto, buscarán la semifinal del torneo enfrentando al Southampton.