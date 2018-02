Eduardo Lobos: "Mucha gente piensa que me dejo hacer los goles para beneficiar a Colo Colo"

De seguro todos los hinchas de Everton recuerdan con bastante amargura el duelo jugado en el torneo de Transición ante Colo Colo. Más allá del resultado, el cual terminó 3-2 a favor de los albos, los fanáticos ruleteros aún no perdonan el error que cometió el portero Eduardo Lobos en el segundo gol del Cacique donde tuvo una floja reacción ante un tiro de Jaime Valdés.

Tras varios meses de ese encuentro, el arquero de Everton enfrenta los cuestionamientos de los hinchas quienes lo cuestionan por "favorecer" a su ex club cada vez que se enfrentan en la cancha. "Mucha gente piensa que yo me dejo hacer los goles para beneficiarlos. Y claro está que eso a mí no me trae ningún beneficio, todo lo contrario. Mi familia lo pasa mal. Leen y ven las noticias, hay mucha injusticia. Lamentablemente la gente se queda con eso, con el error", sostiene el arquero.

Con respecto a la chapa de ser uno de los más resistido del plantel por la hinchada, Eduardo Lobos saca a relucir su fuerte personalidad cultivada en Rusia y sostiene que "una de mis características es que me puedo abstraer de todo eso, no leo, no veo, no escucho noticias. Esto es un plus, ya que me permite concentrarme en el juego y en mantener el rendimiento. No me repercute absolutamente en nada. Tengo esa capacidad de abstraerme, incluso en partidos en que todo el estadio me ha cantado que me vaya del club, como fue en Antofagasta".

En entrevista con el diario La Tercera, Lobos también reconoce que todos los cuestionamientos con respecto a su peso también los pasa por albo: "Hago caso omiso. Al estadio que voy, me dicen lo mismo. Al final ya me río. Soy un tipo que siempre se ha preparado. Sé que en algún momento de mi carrera he pasado por momentos de sobrepeso evidentes. Y eso lo sabe todo el mundo, no tengo nada que esconder. En su momento lo pasé mal, porque no podía entrenar como yo quería. Estando en Colo Colo me desgarré seis veces seguidas por el tema del peso y del cuidado, pero hoy en día no me ha pasado. Y eso se ve demostrado en que llevo jugando un año y medio con rendimiento regular".