En Inglaterra siguen cuestionando a Bravo: "Los centrales pierden seguridad con él en el arco"

Este domingo Claudio Bravo tendrá la oportunidad de ganar su primer título en Manchester City puesto que será titular en la final de la Carabao Cup donde el equipo de Pep Guardiola enfrentará al Arsenal. La decisión tomada por l técnico portugés no ha caído muy bien en Inglaterra.

"¿Puede Pep Guardiola permitirse mantener la fe en Claudio Bravo en la final de la Carabao Cup?". Ese es el titular de la columna escrita este lunes por el diario The Times donde se pone en duda la eficiencia del chileno en una instancia tan importante como una final.

"Bravo ha mejorado su confianza desde entonces, su actuación contra los Wolves fue sobresaliente, pero siempre hay una tensión nerviosa en el aire cuando el ex hombre de Barcelona está en la portería. Ese sentimiento se transmite a los cuatro que se sienten incómodos cuando Bravo está en posesión.", comenzóe explicando el medio inglés.

"John Stones y Nicolás Otamendi, los dos centrales, pierden la seguridad en sí mismos cuando Bravo está en la portería. Si un atacante los presiona, existe la preocupación de que Bravo no pueda atajar el disparo y no parezca saber qué va a hacer con la pelota cuando la tiene a sus pies", agregó.

Aprovechando la oportunidad, el medio escribito no escatimó en elogios para el portero Ederson, diciendo que "no podría haber un mayor contraste en la relación entre esos dos defensores y Ederson, el número 1 de la ciudad. El fichaje de £ 34.7 millones ha sido la razón principal por la cual City es un equipo mucho mejor esta temporada. Su parada es excelente, sus habilidades de comunicación excelentes y hay una confianza en el brasileño que se traduce al resto del equipo."

"No hay duda de que Ederson es un portero muy superior a Bravo, pero no elegir al chileno también tendría profundas consecuencias para el ex jugador de Barcelona. Sacar a Bravo ahora y sería un duro golpe para su confianza, que ya debe ser frágil después de perder su puesto de titular ante un portero diez años menor que él", complementó.

Finalizó diciendo que, "en caso de que Ederson sufriera una lesión en las próximas semanas, Guardiola necesitaría a Bravo para la parte más importante de la temporada y lo último que le gustaría es traer a un reemplazo que piense que su entrenador no cree en él. Los primeros indicios de las cifras en el CFA es que Guardiola se quedará con Bravo para la final. Es un riesgo, pero Guardiola claramente siente que vale la pena tomarlo."