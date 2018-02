El descontrol del City tuvo como protagonistas al Kun Agüero y a Pep Guardiola

Consumada la bochornosa eliminación que sufrió el Manchester City de Claudio Bravo en la quinta ronda de la FA Cup a manos del Wigan Athletic, los hinchas del modesto equipo que milita en tercera división invadieron el campo de juego del DW Stadium para festejar el triunfo y en medio de ese contexto uno de los fanáticos sacó de sus casillas a Sergio Agüero.

Aguero hits Wigan fan after he said something to him pic.twitter.com/wSx8PjdWga — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 19, 2018

Mientras el Kun se despedía de Chey Dunkley, defensa del ex equipo de Jean Beausejour, los hinchas locales lo rodearon y uno de ellos le gritó algo que lo descontroló. El argentino le dio un golpe con un brazo derecho al aficionado y tuvo que ser detenido por el mismo Dunkley y funcionarios del City para no continuar con la refriega.

El ex Atlético de Madrid ya había vivido minutos calientes dentro del campo de juego. Tras la expulsión de Fabian Delph al término del primer tiempo tras una fuerte entrada sobre Max Power, el Kun se enfrascó en una fuerte discusión con la banca del Wigan. Parte del enfado de Agüero se debía a que a los 3 minutos él recibió una infracción similar de parte de Nathan Byrne, sin embargo en dicho caso el árbitro Anthony Taylor ni siquiera sacó tarjeta amarilla.

Went to the city match absolute disgrace behaviour from the fan on aguero @b1g5te yet all the tv are showing is aguero going for him. pic.twitter.com/9JclOUByKL — Joanne Smith (@zabbajojo) February 19, 2018

Como la expulsión de Delph se dio al término de la primera etapa, la discusión entre integrantes de ambos elencos se trasladó hasta e túnel rumbo a camarines. Allí se vio al DT de los citizens Pep Guardiola enfrentado a su par del Wigan, Paul Cook, en un duro cruce de palabras. Al ser consultado por dicha situación tras el partido, el catalán dijo: "si quieren preguntar sobre fútbol, háganlo. No pasó nada en el túnel".

Pep Guardiola and Paul Cook arguing in the tunnel and Pep charging at the referee before the camera cuts away pic.twitter.com/Rr9eZbc3A9 — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 19, 2018

En una temporada que tiene al City disfrutando de la cima de la Premier por amplio margen y virtualmente instalado en los cuartos de final de la Champions League, la eliminación en la FA Cup se convierte en un golpe durísimo, a tal punto que puede ser considerado como el fracaso más grande en la exitosa historia de Guardiola como director técnico.