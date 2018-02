Felipe Campos y la lesión de Julio Barroso: "Tenemos muchas variantes para poder sustituirlo"

La titularidad de Felipe Campos ha sido una de las grandes sorpresas de Colo Colo en este inicio de campeonato. El lateral ha estado presente en los tres encuentros que van del torneo por lo que se espera que también se repita su presencia en el debut de los albos en la Copa Libertadores el próximo martes ante Atlético Nacional.

Para dicho encuentro, el equipo de Pablo Guede tendrá la baja de Julio Barroso quien estará fuera de las canchas por tres semanas debido a una lesión en la espalda. Con respecto a esta ausencia, el lateral derecho intentó bajarle el perfil.

"Tenemos muchas variantes para poder sustituirlo. Estamos probando alternativas. Hay variantes y será Pablo Guede quien tome la mejor decisión. Puede jugar Insaurralde, pero también puede ser Baeza. Yo también he jugado en esa posición. O el mismo Matías Zaldivia. Hay muchas opciones. Mucha gente para suplirlo. Seguramente va a jugar el que ande mejor durante la semana", señaló Felipe Campos.

Con respecto a cómo se vive la previa del encuentro ante Atlético Nacional en el Monumental, el jugador albo fue sincero al explicar que "obviamente hay ansiedad, todos quieren jugar la Libertadores. Pero aún no he visto ningún video de Atlético Nacional. Si nos rescatan un punto es como que nos roben en nuestra casa. Así que vamos a dar todo para que eso no pase"

Otro de los temas de la conferencia de prensa de este martes fue el error que cometió el portero Agustín Orión ante Palestino el cual perjudicó al cuadro albo puesto que terminaron perdieron 3-2 el encuentro. Al igual que todo el plantel, Felipe Campos salió en defensa del argentino: "Son cosas de partido que a mi me ha pasado. Nosotros no vamos a dudar de la técnica que tiene Agustín (Orión). La temporada pasada nadie habló cuando estaba bien y ahora con dos errores, que cualquier puede cometer, lo están matando"