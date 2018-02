Nicolás Peric adelanta un año difícil para Audax: "El grupo se ha ido despotenciando con el tiempo"

La cosecha de Audax Italiano en el inicio del Campeonato Nacional ha sido bastante pobre: en tres fechas, el equipo de Hugo Vilches solo ha rescatado un empate. El punto obtenido fue este lunes ante Deportes Temuco donde el cuadro audino empató 1-1 gracias al autogol de Matías Donoso.

El capitán, Nicolás Peric, fue bastante autocrítico al sostenter que en estas fechas, Audax "ha sido un equipo de reacción más que de acción. Nos ha costado; el gol de hoy (lunes) fue un error nuestro de vuelta en la marca. Era algo que nosotros habíamos anticipado, estudiado, visto en videos y trabajado"

Fiel a su estilo, el portero también sostuvo que, a diferencia de la mayoría de los equipos nacionales, el mercado de fichajes del verano los perjudicó enormemente: "Es difícil cuando vienen jugadores nuevos y tienen que insertarse en un grupo que se ha ido despotenciando con el tiempo y pretendiendo mantener cosas en base al trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores. No será fácil, será un año complicado".

En conversación con el CDF y siguiendo la misma línea de analizar la calidad de los integrantes del plantel, Nicolás Peric confiesa que la salida de Juan Pablo Miño a Deportes Iquique fue un golpe que el camarín aún no se recupera. "Se nos fueron jugadores súper importante como por ejemplo Juan Pablo Miño que más que un jugador es un amigo. Su partida fue un golpe y eso nos dolió mucho y también nos afectó; hay que reconocerlo con hombría. Nos dolió, nos molestó", explicó el portero.

Con respecto al porcentaje de culpabilidad que tuvo la dirigencia en el traspaso de Miño, Peric intentó no polemizar: "No sé, yo solo explico lo que pasó al interior del plantel. Yo no soy el que maneja el club por lo que no me puedo meter en los dineros y en las mentes de la gente que maneja el equipo. Respeto las decisiones pero hago saber que la partida de Miño nos dolió mucho"