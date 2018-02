Santiago Silva está feliz con volver al gol en Argentina: "Es mi segunda casa"

Santiago Silva llegó a Universidad Católica como gran refuerzo para disputar la Copa Libertadores 2017, pero nunca pudo consolidarse y sólo anotó 6 goles en 32 partidos jugados. A principios de 2018 y tras terminar su vínculo con la UC, el delantero uruguayo volvió al fútbol argentino y firmó con Talleres de Córdoba, donde el pasado fin de semana anotó su primer tanto tras tres partidos jugados.

Recuperando la confianza y volviendo al gol, el Tanque, en conversación con Radio Agricultura, se dio un tiempo para nuevamente analizar su paso por la UC y su retorno al fútbol trasandino, donde ha vivido sus mejores años: "estoy contento de estar acá, de sentirme parte del fútbol argentino, y hace mucho tiempo que vengo jugando acá. Si bien he tenido idas y venidas, me muy siento identificado, (Argentina) es mi segunda casa. Muy contento, me encontré con una institución muy seria, que me ha sorprendido desde el primer momento en el que llegué".

"El fútbol argentino tiene cosas muy buenas, muy positivas, lo mismo que el fútbol chileno. El entorno del fútbol argentino es único, pero la seriedad de los equipos chilenos también es muy buena. El fútbol argentino tendría que tener más seriedad, de directivos, de comprometerse", agregó sobre los aspectos a destacar que encontró en el balompié nacional.

Pero Santiago Silva no podía dejar pasar la ocasión para hablar sobre su cuestionado paso en Universidad Católica: "uno siempre puede mejorar, por mi parte intenté hacer todo profesionalmente y nunca bajé los brazos. El fútbol es así, a veces te da esas cosas de no poder concretar lo que uno quiere, pero también fue grupal y no fue solamente personal. Son cosas que uno le saca el jugo y es una experiencia más, me lo tomo tranquilamente, son cosas que pasan en el fútbol y en la vida y lo tomo para bien".

"Llegué con muchas expectativas, las cosas no funcionaron como uno quería, y ojalá hubiese podido renovar, hubiese sido mejor el rendimiento personal y grupal que el de ese momento, pero el fútbol es así. Acá hay que ser claro, acá no se le echa la culpa a nadie, sino que esto es fútbol,pero se te hace un conjunto de cosas que pasaron, que fue un año, un semestre malo. El debe está y va a quedar", agregó.

Además, sobre la salida de Mario Salas de la UC, el Tanque agregó que "es un gran entrenador y le ha tocado salir campeón, pero creo que hay que saber entender los momentos de los procesos. Cuando uno gana y vuelva a ganar, tiene que entender que los procesos se terminan por más que sea ganador, entonces creo que pasó algo así, la Cato venía de ganar su segundo campeonato, por ahí lo motivo lo de la Libertadores, que lo motiva a cualquier jugador y a cualquier entrenador, perohay que tener frialdad para saber los momentos justos de cuando irse y cuando quedarse".

"Hoy veo que va muy bien, con puntaje ideal. Me da alegría porque hay muy buena gente, sigo hablando con algunos compañeros, con gente cercana al club, y la alegría mía es que le vaya lo mejor. Están con puntaje ideal, va ahí arriba, van ganando, así que lo mejor para ellos", finalizó Silva.