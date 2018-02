La sinceridad de Valdivia para lo que viene en Libertadores: "Afuera hay que poner el bus como el 'Pelao' Acosta"

Colo Colo está a una semana de debutar en la Copa Libertadores 2018. El próximo 27 de febrero, a contar de las 21:30 horas, los albos recibirán en el estadio Monumental a Atlético Nacional por la primera fecha del Grupo 2 del torneo continental en el inicio de su camino para cortar una racha de once años sin avanzar a octavos de final.

Los dirigidos de Pablo Guede saben la presión que tienen de superar la fase grupal y por eso Jorge Valdivia analizó los duros desafíos que se le vienen en el torneo continental y la forma en que deberán enfrentarlos para finalmente cortar ese largo tiempo que llevan sin estar en la fase de los dieciséis mejores.

"Los partidos de Libertadores hay que ganarlos sí o sí, son partidos muy tácticos, con mucho roce, mucha disciplina, e intensidad. Ahora, igual hay un detalle con la intensidad, que el otro equipo te tiene que robar la pelota y no sé si siempre lo podrá hacer. Hay que ser muy equilibrado y saber jugar la Copa, hay que hacerse fuerte en casa y afuera hay que poner el bus como el 'Pelao' Acosta", dijo en tono de broma en Radio ADN, pero teniendo muy en claro los duros encuentros que se le vienen.

Jajajajajaj son bromas, todo tan literal lo toman.. ratonear nunca jamás.

aparte q yo sepa el gran Nelson acosta no tiene bus .. https://t.co/O4Yt0HeKfO — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) February 20, 2018

"Tenemos un plantel rico en nombres, esperemos que esos jugadores se adapten rápido a Colo Colo, es difícil. No tenemos tiempo para esperar la adaptación de quienes llegan al club, pero con la calidad que tiene cada uno de los que llegó, su integración debe ser inmediata", agregó sobre el nivel del plantel que tienen los albos.

Además, el Mago hizo un llamado a los encargados de la programación del Campeonato Nacional 2018 para que tomen en consideración a los equipos que están jugando torneos internacionales: "los equipos que están disputando torneos internacionales deben tener un margen en el torneo nacional, no podemos jugar un miércoles en la altura y tener que jugar un sábado. No sé si la ANFP, pero quienes están a cargo del calendario, deben tener esa conciencia de que estamos representando al país y tenemos que tener ese espacio para estar bien. No es que tengamos que tener ventajas, sino que los encargados deben tener conciencia".

"Tenemos conciencia de que la Libertadores es totalmente diferente al campeonato nacional, pero no se equivoquen tanto con el campeonato nacional, siempre se tira para abajo, pero es bueno, tiene buen nivel, buenos jugadores y no sólo los grandes, sino que los chicos también. Tiene jugadores que han recuperado su nivel, como Gonzalo Jara, que le he visto los últimos partidos y ha andado muy bien, valorémoslo y nos hará bien a todos", agregó.

Sin embargo, pese al llamado que hizo a la ANFP, Valdivia asegura que está bien físicamente para los desafíos que se le vienen de cara a la temporada 2018: "yo me entreno mucho, con los años uno sabe cómo manejar su cuerpo. Trato de estar bien muscularmente y más este año, que va a ser complicado para todos".

Sobre el papel que tendrá en el Colo Colo 2018, donde podrá tener más libertad con la llegada de Carlos Carmona para reforzar el quite del mediocampo, el Mago dijo que "cuando tú tienes dos jugadores en el mediocampo como Carmona y Baeza, nosotros tenemos más libertad por la confianza que le tenemos a esos dos jugadores. Cuando esos dos jueguen más y se conozcan, se van a comer a cualquiera. Ahí, el recorrido mío no va a ser tan largo como lo hice el año pasado, donde tenía que bajar a la línea de defensiva con Claudio (Baeza) y Pájaro (Valdés)".

Valdivia quiere estar en La Roja

En la entrevista con Radio ADN, Jorge Valdivia no sólo se dio el tiempo de hablar de Colo Colo, sino que también se refirió a una posible nominación para la Roja de Reinaldo Rueda, donde espera ser considerado para el nuevo proceso: "espero estar a la altura de una nominación, se me criticó que no duraba los 90 minutos y jugué contra Ecuador y Brasil, eso me pone contento, mis hijos son felices viéndome en la selección, no quiero parar, siento que puedo seguir jugando y la Libertadores será el punto de quiebre".