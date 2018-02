Cavalieri abre las sospechosas por el trabado fichaje de Nicolás Maturana a Palestino

La eterna disputa entre Pablo Guede y Germán Cavalieri parece sumar otro capítulo por el fichaje de Nicolás Maturana. Este miércoles, el técnico de Palestino reconoció que Colo Colo lleva varias semanas siendo piedra de tope en las negociaciones para fichar al delantero, que actualmente no está considerado para esta temporada en el Monumental.

"La realidad es que Maturana es un jugador que estuvo acá y sabemos que Colo Colo no lo tendrá en cuenta, él quiere venir a Palestino porque siente que es su casa. Es un jugador súper importante", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Entonces, ¿cuál es la traba? Pese a que Cavalieri no apuntó directamente a que sus problemas con Guede estén interfiriendo en la llegada de Maturana, dio que "no es la primera vez que un jugador de Colo Colo no viene a Palestino, hubo otros que han querido venir y se les convenció de que había mejores opciones".

Sin embargo, Cavalieri no podía dejar pasar la oportunidad y aprovechó para repasar nuevamente al técnico de Colo Colo, con quien arrastra una larga pelea desde que dejaron de trabajar juntos en San Lorenzo.

"Guede trabajó en Palestino, creo que le debe mucho a este club, y si (la traba) fuera por ahí no es correcto. Hay que tener memoria y ser agradecido de los clubes. Hemos trabajado juntos, es un gran entrenador, aprendí de él y punto, no le debo nada ni me debe nada", apuntó el técnico de Palestino.