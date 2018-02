César Fuentes aplaude el método de Beñat en la UC: "Llegó a mostrar una forma de juego que quizás no teníamos"

Universidad Católica es el solitario líder del Campeonato Nacional 2018 tras ganar en las primeras tres fechas. Después de un difícil 2017, la UC comienza a levantar cabeza y lo está haciendo bajo el mandato de su nuevo técnico, Beñat San José.

Desde su llegada a San Carlos de Apoquindo, el español se ha ganado múltiples loas de sus dirigidos y así lo dejó en claro César Fuentes, quien este miércoles atendió a los medios en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado ante Unión La Calera.

"Sabíamos que teníamos que comenzar bien, que era un campeonato nuevo, que el semestre pasado no lo habíamos hecho bien y que la gente se merecía más de nosotros. Creo que todos sabíamos que podíamos dar más y el profe llegó a sacarnos eso, a mostrar otra forma de juego que quizás no teníamos, y la verdad es que estamos contentos. Sabemos que todavía tenemos mucho que mejorar, pero ganando es mucho más fácil", señaló el ex O'Higgins.

"Nos falta un poco más de agresividad, identificarnos un poco más en la marca. Es cosa de partidos, de ir sumando minutos", complementó sobre lo que aún deben mejorar de cara al largo año que se les viene.

Sobre la constante rotación que Beñat San José ha ido implementando en el equipo, Fuentes dijo que "él sabe porqué lo hace, nosotros sólo tenemos que responder. La verdad es que estamos entrenando de la mejor manera, creo que hay una competencia sana y nos sirve a todos para nivelar."

Finalmente, sobre su próximo rival, Unión La Calera, Fuentes dijo que "sabemos que han ganado los dos partidos de visita, que es un rival complicado, con mucha velocidad en su delantera, pero estamos enfocados en nosotros, en mejorar muchas cosas que nos ha faltado en los partidos anteriores."