Colo Colo se resigna a no tener a César Pinares para el debut en la Libertadores

La llegada de César Pinares a Colo Colo costó más de la cuenta, pero hace unas semanas pudieron confirmarlo como su último refuerzo para la temporada 2018. Sin embargo, tal como el arribo, su debut se ha entrampado más de la cuenta y es por la misma razón que se atrasó su fichaje: la complicada salida que tuvo del ahora su ex club, el Al Sharjah de Emiratos Árabes Unidos.

Al saber que no iba a ser considerado por los emiratíes, el zurdo buscó una salida amistosa para fichar en otro club, pero se la negaron y se vio en la obligación de autodespedirse. Por lo mismo, el Al Sharjah no quiere enviar el pase (CTI) del jugador a Chile, por lo que el jugador debió recurrir a la FIFA para conseguir un permiso provisorio que le permita vestirse de albo. En el Monumental esperaban que llegara este martes, pero, hasta este miércoles, el fax no apareció por las dependencias de Macul.

Es más, en la dirigencia de ByN ya se comienzan a resignar con no tener al volante para el estreno en la Copa Libertadores, pactado para el próximo martes ante Atlético Nacional, a contar de las 21:30 horas en el estadio Monumental.

Para el Campeonato Nacional, en tanto, Pinares fue inscrito por Colo Colo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pero también se perdería el duelo de este viernes ante O'Higgins al no contar con el CTI, ya que ven poco probable que llegue el documento antes del viernes.