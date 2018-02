Córdova da vuelta la página tras eliminación ante Santa Fe: "Ahora, el objetivo es volver a Primera"

Santiago Wanderers perdió 3-0 con Independiente Santa Fe (5-1 en el global) en el partido de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores y quedó eliminado de la competición. Tras la derrota, el entrenador del equipo de Valparaíso, Nicolás Córdova, señaló que no pudieron hacer mucho para evitar el triunfo de los colombianos.

"Planificamos tratar de presionar lo más arriba posible, pero esta vez nos encontramos un equipo más fino que en Valparaíso. No tuvimos las herramientas para contrarrestarlos, nos ganaron con sus legítimas armas, jugadores veloces, que sacaron ventaja de sus cualidades", señaló el DT del Decano.

"Esta experiencia es enriquecedora para el grupo. El torneo es duro, pero estos cuatro partidos ante jugadores de otro nivel nos sirve. Ahora, el objetivo es volver a Primera", agregó.

Por otro lado, el estratega caturro se refirió a la baja del delantero argentino Rafael Viotti, quien sufrió una fractura de vértebra en la ida ante Santa Fe en Valparaíso. "Fue una baja sensible, los otros dos delanteros que tenemos no son de características parecidas, así que no tuvimos esa variante que él nos aporta, pero la derrota no pasó por ahí, no ponemos excusas", comentó.