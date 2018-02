Henry la tiene clara: "Si Neymar no quiere quedar a la sombra de Messi debe cambiar de deporte"

Aunque a muchos les parecía extraño, Lionel Messi llegó al partido con Chelsea por los octavos de final de ida de la Champions League, disputado este martes en Stamford Bridge, sin nunca haberles marcado un gol en los ocho enfrentamientos previos que había jugado. Incluso, el 2012 estuvo muy cerca de hacerlo, pero falló un penal en la semifinal que terminaron ganando los Blues para después consagrarse campeones.

Pero toda racha tiene que llegar a su fin y la maldición del argentino terminó este martes, cuando marcó el empate definitivo a un tanto ante el equipo dirigido por Antonio Conte y sumó una nueva víctima a su largo listado. Su tanto, que tuvo como autor intelectual a Andrés Iniesta, fue largamente aplaudido en el mundo por el hecho que finalmente le marcó a Chelsea y uno que lo llenó de elogios fue Thierry Henry, quien estaba comentando el encuentro en Sky Sports.

El francés conoce bien a la Pulga de la época que fueron compañeros en Barcelona y por eso se aventuró en la clásico discusión sobre si Neymar alguna vez alcanzará el nivel del argentino. Henry fue tajante: "No sé si Neymar se fue del Barcelona para no quedarse a la sombra de Messi, pero lo que sé es que todos los jugadores están a la sombra de Messi. Si Neymar no quiere quedarse en la sombra de Messi debe cambiar de deporte".