Insaurralde se prepara para reemplazar nuevamente a Julio Barroso: "Vengo entrenando de líbero"

Colo Colo será el encargado de abrir la cuarta fecha del Campeonato Nacional con el partido de este viernes ante O'Higgins, a disputarse desde las 20:00 horas en el estadio Monumental. Para el encuentro ante los de la sexta región, el entrenador no podrá contar con el defensa Julio Barroso y el zaguero argentino Juan Manuel Insaurralde confirmó que jugará de libero y será el reemplazante del Almirante.

"Estuvimos entrenando hasta hoy como líbero, pero eso lo dispondrá el técnico. Por ahora venimos entrenando ahí y esperaremos a ver que pasa el jueves en el último entrenamiento. No tengo problema de jugar de líbero o stopper, me sentí cómodo y bien de libero. Me siento en forma y cómodo en las dos posiciones, no tengo problemas", agregó sobre las posiciones que utilizó el pasado fin de semana ante Palestino, donde fue stopper en la primera mitad y terminó como líbero.

Además, sobre la función que tiene de reemplazar al lesionado Julio Barroso, Insaurralde dijo que "tiene sus años acá en Colo Colo, ha ganado muchas cosas, y es un jugador importante. Trataré de aportar lo mío, no es fácil jugar en esa posición, pero lo estamos entrenando durante la semana".

Con la mente puesta en la Libertadores

Pese a que su enfrentamiento más próximo será el viernes ante O'Higgins, en duelo válido a la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018, los albos no pueden dejar de pensar en su debut en la Copa Libertadores, pactado para el próximo 27 de febrero ante Atlético Nacional en el Estadio Monumental.

Por eso, saben que el resultado ante los de Rancagua puede ser clave para lo que viene en el torneo continental: "más allá del funcionamiento del equipo, tenemos que ganar para llegar anímicamente fortalecidos para el martes. Sabemos que la Copa Libertadores es muy importante y le decimos a la gente que se quede tranquila, vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido y queremos llegar del a mejor manera".

"Me llamó mucha la atención porque el club en Chile es muy grande y me sorprendió ese dato que hace bastante no accede a octavos de final, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera" aseguró Insaurralde.

Finalmente, sobre el estreno ante los cafeteros confesó que "es un gran equipo que se le fueron algunos jugadores importantes, pero mantienen la misma idea de juego y no se le puede dar libertad a sus jugadores. Será una buena medida para el arranque en la Libertadores",