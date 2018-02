Nicolás Jarry y su triunfazo en Rio: "Estoy feliz de que los nervios no me hayan afectado"

Nicolás Jarry sumó otro triunfazo a su carrera. Este miércoles, el Príncipe se plantó ante Albert Ramos-Viñolas, el número 19º del mundo, por los octavos de final del ATP 500 de Rio de Janeiro y salió vencedor con un sólido 7-5 y 6-3, obteniendo la mejor victoria de su carrera.

Luego del encuentro, el Príncipe valoró, en conversación con Radio Cooperativa, el hecho de haberse repuesto del quiebre en el primer game del partido para sacar el partido adelante quebrando los dos últimos servicios del español en el primer set: "no estaba calculando bien la pelota, estaba muy acelerado, y regalé mi servicio en el primer juego, eso casi me cuesta todo el set. Por suerte me sentí muy bien, le encontré la vuelta a devolver y empecé a sacarle provecho a mi derecha en los puntos de fondo".

"Feliz de haber quebrado justo cuando él sacaba para el primer set y después me mantuve. Él bajó un poquito anímicamente y me dio más pelotas para yo seguir tirando, eso me ayudó", agregó a la emisora.

Sobre la definición del partido, Nicolás Jarry valoró haber controlado los nervios para quedarse con la segunda manga y así no estirar la definición hasta el tercer set: "me puse un poquito tenso al final del partido, pero estoy feliz de que los nervios no me hayan afectado tanto como para tener que ir a un tercer set. Lo pude sacar adelante y pude ganar un gran partido contra un jugador tan peligroso en esta superficie como lo es Albert (Ramos)".