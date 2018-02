Don Ramón vuelve a su ex vecindad: “El paso por Colo Colo no lo voy a olvidar nunca”

Ramón Fernández se siente como en casa en O’Higgins, club en el que está viviendo su tercer paso. Cosas del destino, dos veces ha estado a punto de gritar campeón con los rancagüinos y se le negó, contrario a lo que ocurrió en Universidad de Chile y Colo Colo, donde sí levantó copas.

Hoy va por esa revancha en el equipo minero, que este viernes visita al Cacique en el Monumental en busca de su tercer triunfo en las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional. Sobre Milito, Guede y sus recuerdos albos, nos habla a continuación el popular Don Ramón.

¿Cómo ha estado el regreso a casa?

Estoy contento con nuestro presente. Arrancamos de buena forma y después nos tocó perder de locales, pero ahora nos reivindicamos. El cariño que me hacen sentir acá es importante y a uno le hace bien, por lo que trata de mostrar siempre lo mejor para el equipo.

Saliste campeón en la U y en Colo Colo, ¿te falta un título en O’Higgins?

Sí. Me ha tocado perder dos títulos que los tuve ahí. Es un club al que quiero mucho, donde me siguen tratando muy bien, por lo que me encantaría ser campeón con O’Higgins, pero todo lleva su tiempo, su proceso, y estamos en un buen camino para eso.

¿Qué te ha parecido Milito?

La verdad es que me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene para manejar el grupo y los trabajos que hace. Uno aprende y él también va ganando experiencia en el día a día. Va a ser un gran entrenador, no tiene techo para dirigir a cualquier equipo del mundo.

Él compartió con cracks mundiales siendo jugador, ¿los motiva a ustedes haciendo alusión a ellos?

No, él tiene muy claro lo que fue su carrera como futbolista y lo que es como entrenador. Tenía mucho temperamento y también lo tiene ahora, por eso su manejo de grupo es importante y lo lleva bien en O’Higgins. Nos charla sobre cuando él era jugador, pero él tiene su manera de ser como técnico.

Te lo pregunto porque Hoyos, por ejemplo, suele usar esas comparaciones para motivar a sus jugadores…

No, es muy motivador como entrenador, pero no tiene esa característica que tiene el técnico de la U. Cada uno tiene su manera de motivar a sus jugadores, Gaby tiene la suya y me quedo más con la de él.

Vamos al archirrival de la U, ¿será especial el partido contra Colo Colo?

Sí, será especial, porque tengo amigos, me he sentido a gusto en ese club y tengo muy lindos recuerdos. El paso por Colo Colo no lo voy a olvidar nunca, porque me encantó jugar ahí, pero hoy en día me debo a O’Higgins, que es un equipo al que quiero muchísimo y donde me siento cómodo, así que obviamente quiero ganar.

¿Te fuiste conforme con lo hecho en el Monumental?

En el fútbol uno jamás termina de conformarse, siempre quiere ganar más cosas y juega para eso, pero para atrás no se puede volver. Vivo mi presente y trato de hacer lo mejor en O’Higgins, es así.

Te lo digo porque saliste campeón, pero quizá te faltó asentarte como titular…

O sea, el año que jugué, me sentí muy bien. Después, en los últimos seis meses, me tocó estar lesionado y luego no fui tenido en cuenta. Tenía contrato por todo el 2018 y decidí irme, porque necesitaba jugar. No me pongo a pensar si estoy conforme o disconforme con lo que hice, son etapas por las que uno tiene que pasar.

¿Con qué opinión te quedaste de Guede?

Aprendí mucho con él y lo demuestra en el día a día. Nunca tuve un problema y seguro lo voy a ir a saludar.

¿Por qué se lo criticó tanto el año pasado?

Colo Colo te exige siempre estar primero y ganar cosas. Obviamente, hoy en día, el gran anhelo del hincha es la Libertadores. Por ahí te exigen de más a veces y él es el entrenador, pero es un gran técnico y hay que dejarlo trabajar tranquilo, porque en el proceso que lleva ha ganado títulos importantes y ahora tiene por delante la Copa, donde yo creo que va a andar muy bien.

¿Le tienes fe en la Libertadores, entonces?

Sí, porque sé cómo trabaja Pablo y la clase de jugadores que tiene. Tengo fe en que le va a ir bien en la Copa.

¿Se merecía un título después de haber perdido el anterior al final?

Sí, yo estuve ahí y sé lo que vive él como entrenador. El anterior se nos fue de las manos, así que se merecía ganar un título con Colo Colo.

¿Celebras si haces un gol en el Monumental?

No sé, está difícil, porque tengo muchos amigos y es complicado gritar goles así.

La última, ¿llegas a O’Higgins a cerrar tu carrera?

Llego para vivir el día a día, para disfrutar de este lindo club, y ojalá que podamos jugar cosas importantes acá, como campeonatos internaciones, y si se puede ganar algo, bienvenido sea, porque uno juega para eso. Lucharé para poner mi granito de arena y llevar a lo más alto a O’Higgins.