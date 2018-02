Everton volvió a pagar caro un error de Lobos y terminó perdiendo en su debut en la Sudamericana

Everton no pudo celebrar en el inicio de su participación en la Copa Sudamericana 2018 y terminó lamentando una derrota por 2 a 1 que no merecía ante Caracas. Pese a tener mejor juego y más oportunidades en Sausalito, los Ruleteros pagaron caro sus fallos, sobre todo un error de Eduardo Lobos, ante un equipo venezolano que no los perdonó para llevarse un buen resultado en la ida de la primera fase del torneo continental.

El cuadro de Viña del Mar comenzó bien su encuentro como local y se generó ocasiones de gol claras en los pies de Juan Cuevas, pero siempre se encontró con la buena resistencia del portero visitante Cristhian Flores. La insistencia de los dirigidos de Vitamina Sánchez tenía que ser premiada y así fue como llegaron a la apertura del marcador, luego que,a los 74 minutos, Cuevas no fallara desde los doce pasos tras un penal que el árbitro Luis Quiroz no dudó en cobrar por una inocente mano en el área.

Sin embargo, la alegría de los locales duró poco y nada y nuevamente pagaron caro un grosero error de Eduardo Lobos. A menos de un minuto de su gol ya estaban lamentando un empate que tuvo nombre y apellido. En una jugada que parecía no tener mayor peligro, el arquero recibió un balón largo, no despejó nunca y ahí fue apurado por Jesús Arrieta, a quien intentó pasarse sin éxito con un túnel. El delantero quitó la pelota y no le quedó más que marcar con el arco descubierto.

La igualdad significó un duro golpe para un Everton que merecía más y por eso se fueron con todo en busca de la victoria. Con gran parte de sus hombres al ataque y con el reloj marcando el primer minuto de adición del segundo tiempo, Caracas pilló mal parada a la defensa ruletera y un pase largo por derecha, el que Lobos no pudo achicar por tropezarse en su intento, terminó con un centro al área que Edwuin Pernía definió para marcar el 2 a 1 definitivo en favor de los venezolanos.

Con la derrota, los Ruleteros tendrán que ir hasta Venezuela para buscar la clasificación a segunda fase, en el partido de vuelta que se disputará el próximo 6 de marzo.