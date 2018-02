Manuel Iturra divisa el retiro desde Málaga: "No sé si aguantaré muchos años más"

El momento que vive el Málaga del volante Manuel Iturra es bastante malo: Con 24 fechas disputadas, el equipo del chileno lleva 17 derrotas y sólo 13 puntos en la cuenta ahorro. Pero a pesar de las malas estadísticas, Iturra aún tiene la ilusión que el equipo se salvará del descenso.



"No miro la tabla. Si empiezas a mirar los números fríamente te desilusionas. Viendo cómo está el equipo, que sigue luchando, me ilusiona, como tener que enfrentarme a rivales directos, como el Deportivo o el Levante. Por ahí tenemos "chance" matemáticamente", sostiene desde España el jugador nacional.

Con respecto a su readaptación al Málaga, Iturra comenta lo complicado que fue volver a entrenar después de casi dos meses de vacaciones tras su salida del Necaxa. "Me faltaba ritmo de competición, pero me he sentido de menos a más.Acostumbrándome a un ritmo más rápido como el español, en el que hay que pensar y resolver antes. Ya me conocen más mis compañeros y eso ayuda a desenvolverte", reconoció el volante.

A pesar de que está jugando como titular, Iturra sabe que está cerca del final de su carrera por lo que confiesa que actualmente su juego ha cambiado. "La experiencia te va permitiendo conocer mejor cuando hay que salir a la banda o quedarse en el sitio. No sé si aguantaré muchos años más. Ojalá que sea así, pero supongo que a mi alrededor habrá quien me dirá ‘Oye, ya estás dando pena’, para dar ese paso a un lado. Va a depender de las sensaciones", finalizó.