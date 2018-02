El Torta Opazo quita presión para la Libertadores: "No nos pueden cargar la mochila de los once años"

A menos de una semana del estreno de Colo Colo ante Atlético Nacional por Copa Libertadores, Octavio Rivero y Óscar Opazo fueron invitados a la inauguración del Mundial de Fútbol Tenis en Valparaíso. En el evento, el volante por derecha aseguró que en el plantel no piensan en los once años que llevan los albos sin pasar la fase de grupos de la competición.

"La presión en Colo Colo siempre está. Acá se habla mucho de una mochila de que hace 11 años que no se pasa en la Copa Libertadores, no nos hacemos cargo de eso, yo llegué hace poco, hay jugadores que llevan tres meses y el entrenador tiene un año y algo. No nos pueden hacer cargo de esa mochila. Nos haremos cargo de esta Copa y esperamos pasar esta fase", señaló.

Octavio Rivero también fue consultado por la Copa Libertadores y aseguró que "sí (estamos preparados), hicimos una gran pretemporada, tenemos un muy buen plantel, espero que todos podamos jugar y podamos estar bien para que seae una buena competencia para todos".

Colo Colo debutará en la Libertadores el próximo martes 27 de febrero, cuando, a contar de las 21:30 horas, reciban en el Estadio Monumental a Atlético Nacional por la primera fecha del Grupo B.