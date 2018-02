Sebastián Vegas se candidatea como el próximo central de la Roja: "Espero algún día jugar con Gary Medel"

El crecimiento que ha tenido futbolísticamente Sebastián Vegas ha sido sostenido en las última dos temporadas tanto así que los números están totalmente a su favor: defendiendo la camiseta de Monarcas Morelia, el defensa ha jugado 36 partidos y marcado dos goles. Su presente en la liga azteca obviamente lo ilusiona cuando escucha hablar de la Selección Chilena.

"Es un proceso nuevo, que va a ser largo y en el que probablemente van a pasar muchos jugadores. La Selección es un objetivo, tengo que estar bien en mi club y así estaré más cerca. Prefiero demostrar y con el tiempo podré ser llamado. Pero lo tomo con tranquilidad y sin presión. Quiero hacer las cosas bien en el club y eso algún día me llevará a la Selección", sostuvo el ex audino desde México.

En conversacióin con el diario La Tercera, el defensa de 21 años también reveló que hace varios años arrastra el sueño de ser la dupla de central de la Roja con Gary Medel: "Recién llegó el técnico a la Selección, vamos de a poco. Pero sí, es un sueño poder cumplir ese deseo y algún día jugar con el Pitbull al lado".

Saliendo del tema selección y el defensa del Monarzas Morelia analiza su buena temporada en México donde tomó la titularidad del equipo. "Fue un semestre lindo, importante, en el que me tocó participar bastante. No sé si llamarlo como de consolidación, pero sí uno donde a mí me dio mucha confianza y mucha importancia por haber jugado tanto. Le podría decir que tener más participación ha provocado una confianza diferente en mí. He crecido como persona y jugador", comenta Vegas.

Con respecto a si fue una buena decisión saltar de Audax Italiano a México, Sebastián responde duramente: "Sí, fue la correcta. Y lo seguiré creyendo así, porque seguir progresando va a estar en mí y en el trabajo diario, así como también seguir consiguiendo cosas y logros personales. Fue una decisión acertada y cuando la tomé fue con confianza plena".