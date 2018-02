Wilson Morelo olvidó su paso por Chile: "Si la hinchada de Everton ha festejado mis goles, allá ellos"

Wilson Morelo fue la gran figura de la llave entre Independiente Santa Fe y Santiago Wanderers de la fase tres de Copa Libertadores. El delantero le anotó en cuatro oportunidades a los caturros y con su equipo ya instalado en la fase de grupos, recordó su paso por Everton en 2017.

"Efectivamente me tocó jugar en Everton y el equipo rival de ellos es Wanderers; lastimosamente, el día del clásico contra ellos yo estaba lesionado y no pude jugar, me perdí como un mes y medio en el torneo chileno y hoy estoy contento por Santa Fe", dijo a la Estrella de Valparaíso.

"Creo que si la hinchada de Everton ha festejado en Chile mis goles… allá ellos, que hagan su fiesta, pero yo me debo a Santa Fe y en ningún momento quería hacerle goles a Wanderers como una burla al equipo rival de Everton, sino que al contrario, yo defiendo estos colores como siempre lo hago, independiente del rival que sea", agregó.

"De verdad, mis respetos a este equipo chileno que venía con los deseos intactos, y al igual que nosotros, querían pasar, pero Dios nos ha dado la bendición de clasificar y no me queda más que felicitar a Wanderers por el esfuerzo que ellos hicieron", finalizó.