¿Se acabó la paciencia con Eduardo Lobos?: Los errores del portero desde que llegó a Everton

Las últimas horas de Eduardo Lobos han sido nada de fácil debido al error que cometió en los últimos minutos del duelo entre Everton y Caracas, el cual le permitió al equipo venezolano llevarse el triunfo por 2-1 en el partido de ida de la primera vuelta de la Copa Sudamericana.

El error del experimentado portero no el primero que comete desde que llegó al arco oro y cielo. Los yerros frente a Colo Colo, por ejemplo, han generado descontento en la hinchada ruletera, creyendo incluso, que los desaciertos son a propósito.

Hace un par de días, Eduardo Lobos fue consultado por los errores ante los albos y afirmó que "mucha gente piensa que yo me dejo hacer los goles para beneficiarlos. Y claro está que eso a mí no me trae ningún beneficio, todo lo contrario. Mi familia lo pasa mal. Leen y ven las noticias, hay mucha injusticia. Lamentablemente la gente se queda con eso, con el error."

Antes de partido ante Caracas por Copa Sudamericana, Eduardo Lobos contaba con el respaldo el entrenador Pablo Sánchez, sin embargo, con el error de ayer que sentenció la derrota de Everton, el estratega argentino evalúa la posibilidad de enviar al banco de suplentes al portero formado en Colo Colo.

Los errores de Eduardo Lobos en Everton

Apertura 2016-17: Colo Colo 4-2 Everton

El Cacique se impuso en el primero de los cuatro duelos entre ambos en la era Guede-Sánchez en el Monumental. Esa vez, en un partido lleno de suplentes, Lobos falló de forma grosera en el 2-1 de los albos, al salir a puñetear un centro y le dejó servida la pelota a Ramón Fernández que lo superó con un globito. Esa jugada marcó el partido y luego el Cacique aprovechó para llevarse la victoria.

Final Copa Chile 2016: Colo Colo 4-0 Everton

Nuevamente Lobos falló en un momento decisivo, ya que en la final del segundo torneo en importancia del fútbol chileno, no tuvo una reacción correcta a un cabezazo de Octavio Rivero, que significó el 1-0 que abrió el camino al título del cuadro de Guede. Luego nada pudo hacer en los dos tantos de Esteban Paredes y el otro de Ramón Fernández, que le dieron la corona al Cacique después de 20 años.

Clausura 2016-17: Everton 2-3 Colo Colo

Tarde negra para Lobos bajo la lluvia en Viña, ya que en los tres tantos colocolinos no tuvo su mejor reacción. En el primer tanto de Paredes estuvo flojo, en el tiro libre de Ramón Fernández se quedó parado y el tercer tanto del peruano Christofer Gonzales se le escabulló ante un rebote. Pese a ello y esa victoria en la antepenúltima fecha, los albos no pudieron conquistar el título.

Transición 2017 : Audax Italiano 3-0 Everton

Se jugaba en el Bicentenario de La Florida la octava fecha y un triunfo le servía mucho a Everton para seguir por la lucha por el campeonato. Pero a los 37' Francisco Venegas intentó jugar con Eduardo Lobos y el arquero no controló el balón con los pies y le pasó de largo, permitiendo el gol de Sergio Santos.

Transición 2017: Santiago Wanderers 3-3 Everton

Se jugaba el clásico porteño y Everton perdía 2-1. Eduardo Lobos quiso salir jugando y le entregó un pase muy incómodo a Jaime Carreño quien el volante no pudo controlar bien; acto seguido, Jean Paul Pineda le robó el balón y definió ante una débil salida del portero.

Transición 2017: Everton 2-3 Colo Colo

Cuarto partido de Lobos ante Colo Colo por los viñamarinos y nuevamente un error condicionó a su equipo que terminó cayendo de forma dramática. Un remate de Jaime Valdés que iba directo a su posición, no lo pudo contener y se metió dentro del arco. Además, en los tantos de Julio Barroso y Octavio Rivero se quedó parado, sin poder hacer mucho.

Copa Sudamericana 2018: Everton 1-2 Caracas

El partido estaba empatado 1-1. El partido ya terminaba cuando llegó el balón a Lobos y le quedó el control un poco largo. El arquero quiso pasar a Edwuin Pernía, terminó resbalándose y el delantero del equipo venezolano definió con el arco a su disposición poniendo el definitivo 2-1 en el Sausalito.