Chile vuelve a tener un semifinalista de ATP después de ocho años

Nicolás Jarry está viviendo una semana de ensueño en el ATP 500 de Rio de Janeiro. La Ciudad Maravillosa le sentó bien al Príncipe y así lo demostró al avanzar a la semifinal tras vencer por 7-5 y 6-3 al uruguayo Pablo Cuevas (33º), consiguiendo avanzar por primera vez a esta instancia en un torneo ATP.

Con este nuevo triunfazo en Rio, el Príncipe demostró que está viviendo un gran momento y que es el llamado a ser el recambio del tenis chileno. Al menos, así lo deja en claro después de devolver a Chile a una semifinal de un torneo ATP, algo que no pasaba hace ocho años, cuando Fernando González llegó a la ronda de los cuatro mejores en el ATP 500 de Acapulco 2010, instancia donde cayó ante David Ferrer.

Además, con el triunfo ante Pablo Cuevas, Nicolás Jarry aseguró escalar hasta el puesto 72 del ranking mundial de la ATP, convirtiéndose en el primer nacional que alcanza el Top 80 después de siete años, cuando Mano de Piedra inició el 2011 como 68º del mundo.

Pese a que el triunfo ante Pablo Cuevas lo dejó en las semifinales del ATP 500 de Rio de Janeiro, el mejor triunfo de su carrera lo obtuvo un poco antes durante esta semana, cuando enfrentó a Albert Ramos Viñolas (19º) en los octavos de final del mismo torneo y venció por parciales de 7-5 y 6-3, los mismos que consiguió ante el charrúa.

Un gran comienzo de 2018 que lo tiene por primera vez en la semifinal de un torneo ATP y que lo llevó a ganarle a dos top 40 -Ramos Viñolas y Cuevas- en una semana, además de la victoria en la primera ronda de Rio de Janeiro a Guillermo García López (67º).

Anteriormente en su carrera, Nicolás Jarry había vencido en cinco ocasiones a jugadores ubicados en el top 100: el 2017 a Jordan Thompson (67º) en Morelos, Guido Pella (75º) en Santo Domingo y Víctor Estrella (90º) en Quito, en 2015 cuando doblegó a Paul-Henri Mathieu (91º) en la qualy de Sydney, y el 2014 ante Horacio Zeballos (98º) en el Challenger de Cali.

