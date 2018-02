Diego Díaz, el lateral que en una semana pasó de ser presentado en Fernández Vial a fichar a última hora en San Luis

El mercado de fichajes para los equipos de Primera División llegó a su fin este jueves y muchos clubes trabajaron hasta última hora para concretar el arribo de sus últimas incorporaciones. Uno de los equipos que se movió hasta el cierre del libro de pases fue San Luis, quienes oficializaron la llegada del joven lateral derecho de 21 años, Diego Díaz.

Pero, apenas salió la noticia del fichaje de Díaz en los Canarios, muchos hinchas de Fernández Vial se preguntaron qué había pasado ¿Por qué Fernández Vial? Es que hace una semana, el pasado 13 de febrero, los vialinos anunciaban la contratación del lateral para la temporada 2018 de la Segunda División. Sin embargo, días después, se transformó en el refuerzo de última hora de los quillotanos.

[INFORMACIÓN OFICIAL]Con pasos en el primer equipo de Curicó Unido, Universidad Católica y Palestino, llega con 21 años… Posted by Fernández Vial on Tuesday, February 13, 2018

¿Qué pasó en esos días? El gerente deportivo del Vial, Sergio Rebolledo, explica la situación en conversación con El Gráfico Chile: "a pesar de no tener un contrato firmado, nosotros contábamos con él. Lo que pasa es que a nosotros todavía no nos aceptan oficialmente en la ANFP y no tenemos los contratos con los jugadores, en ese sentido estamos un poco en el aire y dio pie para que esta situación se propiciara de la manera que fue y Díaz terminara yéndose a San Luis".

"Él (Diego Díaz) había llegado como jugador libre. Nosotros estábamos buscando un lateral derecho y surgió el nombre de él, obviamente nos pareció interesante, siempre y cuando diera bajo las condiciones económicas que el club maneja, conversamos y llegamos a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones que llevaron con el lateral.

Sin embargo, pese a que lo perdieron y ahora jugará en San Luis, desde Fernández Vial no reprochan la decisión tomada por el jugador: "(Diego Díaz) conversó con nosotros, nos explicó su situación y la posibilidad de estar en Primera División, uno no le puede cortar las alas. Es una buena oportunidad para él para seguir en la primera categoría del fútbol chileno. Uno tiene que ponerse en el lugar de ellos, también fui jugador de fútbol y la carrera es corta, la posibilidad de quedarse en Primera División le puede traer otros beneficios".

Aunque con el jugador no quedaron en problemas, Sergio Rebolledo le envió un recado a los quillotanos: "nos hubiese gustado que la gente de San Luis nos llamara al tener oficializado al jugador, al menos un llamado para manifestar los deseos de llevárselo y que las cosas fueran de una manera más correcta. Ellos debieron comunicarse con nosotros y aunque no teníamos compromiso contractual firmado, al menos haber quedado con la tranquilidad que comunicaran la intención que tenían".