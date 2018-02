Fernando Meneses no se da por vencido: "Puedo demostrar que aún sigo vigente"

El volante Fernando Meneses fue uno de los protagonistas del último día de fichajes del fútbol nacional. A los 32 años, el jugador nacional decidió finalizar anticipadamente su contrato con Veracruz de México para así regresar a nuestro país y firmar como flamante refuerzo de Unión La Calera.

"Me llegó la opción y no dudé en llegar ya que el técnico me abrió las puestas. Espero ser un aporte en el plantel y ayudar al club a clasificar a un torneo internacional", sostuvo el volante una vez que fue presentado en el equipo de la Quinta Región.

En la entrevista, Meneses también confirmó que, además de negociar con Unión La Calera, lo hizo con Cobreloa pero que las cosas no prosperaron por poco interés de los dirigentes loínos. "Estaban interesados y me llamaron, pero cuando había que ver el tema del contrato nunca más me volvieron a contactar. Igual yo prefería jugar en Primera, ya que siento que tengo algo que mostrar", comentó el jugador nacional.

Para finalizar, el ex volante de Unión Española intentó bajar el perfil a la posibilidad de que Unión sea un trampolín para saltar nuevamente a un equipo grande: "Estando bien físicamente puedo demostrar que aún sigo vigente y así llegar a ser nuevamente opción para otros clubes. Pero ahora estoy enfocado sólo en el llegar lo más lejos con mi nuevo club".