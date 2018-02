La lucha de ego entre Alexis y Pogba tiene encendido el camarín del United: "Tienen el mismo problema de Cavani y Neymar en el PSG"

El opaco rendimiento que ha tenido el Manchester United en las últimas semanas ha generado bastante preocupación en Inglaterra. Tanto así, que no es raro ver en todos los medios nacionales teorías y reportajes para entender qué es lo que pasa al interior del camarín que puede estar generando el mal juego.

En ese mismo escenario Lothar Matthaus, campeón del mundo con Alemania en la cita planetaria de Italia 1990, fue claro en sostener que la lucha de egos entre Alexis Sánchez y Paul Pobga está generando problemas en la institución.

"Paul Pogba y Alexis Sánchez son buenos jugadores, pero está claro que algo no está funcionando con ellos juntos en el Manchester United. Normalmente, se espera que los jugadores de esta calidad se entiendan entre sí, pero el equilibrio en el equipo no es correcto", comienza escribiendo Matthaus.



En su columna escrita para el diario The Sun, el ex futbolista compara la situación vivida por Sánchez-Pogba con la que sucede en París con Cavani-Neymar. "Me pregunto si están teniendo el mismo problema que Edinson Cavani y Neymar en el PSG: los dos jugando para ellos y no para el equipo. En los juegos de más alto nivel, eso te cuesta. Cada jugador tiene que renunciar a algo de su personalidad y ego por el bien del equipo", sostuvo el ex campeón del mundo.