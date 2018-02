Nicolás Maturana decidió quedarse en Colo Colo para luchar un puesto y en Palestino siguen lamentando su frustrado fichaje

Nicolás Maturana no ha tenido el inicio de año que esperaba en Colo Colo. Si bien durante la pretemporada se fue ganando la confianza del entrenador Pablo Guede y vio acción en los duelos amistosos, poco a poco la fue perdiendo y el DT lo fue relegando en el equipo, dejándolo, incluso, fuera de las citaciones en el inicio del Campeonato Nacional 2018.

Por lo mismo, algunos clubes comenzaron a preguntar por un préstamo por el volante y el que más interés mostró fue Palestino, elenco que ya había tenido al jugador en el 2015. Sin embargo, pese a que en Palestino aseguran que Colo Colo trabó el fichaje, el propio mediocampista decidió rechazar la oferta para quedarse en Macul.

"Me quiero quedar en Colo Colo y jugar Copa Libertadores, para mí es importante rendir a nivel internacional. Palestino tuvo interés, yo decidí quedarme y es mentira que no me dejaron partir", comentó Maturana a radio ADN.

"Palestino es como mi casa y un gran club y sé que no estoy siendo considerado en Colo Colo, pero tengo que pelear el puesto. Es un momento difícil, a nadie le gusta estar al margen. No he sido el aporte que esperaban, tengo que pelear mi oportunidad y convencer al técnico para poder jugar. Depende de mí demostrar que puedo estar", agregó el jugador.

Pese a las palabras del propio Maturana, en Palestino siguen lamentando el frustrado fichaje del jugador y desde la dirigencia aseguraron que "nos dijeron hace diez días que tenían una oferta desde Ecuador por el jugador y nunca más nos respondieron".

Lo cierto es que el ex jugador del Necaxa buscará su revancha en los albos, donde en las primeras tres fechas no ha sido convocado por el entrenador. Sin embargo, tal como sucedió con Carvallo, quien no estaba en los planes de Guede y se quedó en Macul para pelear un puesto, Maturana está convencido de que puede volver a recuperar la confianza de Guede y ser un aporte para el equipo que deberá afrontar tres competiciones durante el 2018: Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Chile.