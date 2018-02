Pablo Guede pone la tranquilidad: "Dudar de este plantel sería una falta de respeto"

Colo Colo tuvo que venir desde atrás para sacar un trabajado punto ante O'Higgins, en el inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2018. Luego de ir perdiendo tras un tanto de Luis Mazzola en el primer tiempo, los albos reaccionaron en el segundo tiempo con los ingresos de Esteban Paredes y Jaime Valdés, logrando igualar a falta de nueve minutos tras un tanto de Matías Zaldivia.

Un empate que costó y sembró dudas en el equipo de Pablo Guede de cara al debut en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional, programado para el próximo martes a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Pese a la igualdad, el técnico le bajó el perfil a los dos partidos consecutivos que llevan sin ganar en el torneo nacional y puso paños fríos de cara a los que viene en el plano internacional.

"La duda mata al hombre, tener dudas de este plantel sería una falta de respeto. Si nosotros no funcionáramos no habríamos hecho el segundo tiempo que hicimos, no debemos porqué estar nerviosos. Este partido nos sirve para reaccionar, para ver qué es lo que queremos, más allá de los errores del juego. Yo puedo perder, pero jugando de la manera que jugamos en el segundo tiempo, ese es el juego que buscamos", señaló el técnico tras el encuentro.

Sobre el partido ante O'Higgins, en tanto, dijo que "el partido hay que dividirlo en dos partes: la primera parte no me gustó, la segunda me gustó. Hay que detectar qué fue lo que nos pasó en el primero, no tuvimos la iniciativa que tuvimos en el segundo. Después fuimos por el partido, pero en la etapa inicial los dejamos venir demasiado. Fuimos, fuimos y fuimos y al final no pudimos ganar. Ante un equipo muy bueno tendríamos que haber hecho eso mínimo unos 70 minutos, no sólo el segundo tiempo".

Juan Manuel Insaurralde, en tanto, compartió el análisis del técnico Pablo Guede: "en el primer tiempo estuvimos imprecisos y en el segundo tiempo hicimos un gran partido. Merecimos la victoria, creamos varias ocasiones y nos vamos con el sabor amargo. El grupo está muy fuerte, que los hinchas se queden tranquilos, vamos a dejar todo".