Beñat celebra el triunfo ante Calera e insiste en defender la rotación: "No es ninguna metodología ni idea extraña"

Universidad Católica venció a Unión La Calera por 1-0 y se mantiene como puntero del Campeonato Nacional. El equipo cruzado sumó cuatro triunfos consecutivos, igualando una marca de José Guillermo del Solar, situación que tiene bastante conforme al técnico Beñat San José.

"Para eso trabajamos, es tremendamente difícil y más en la liga chilena que los equipos están bien trabajados. Muy contento por los tres puntos sacados en casa, agradecer y felicitar a la hinchada que nos apoya y a los jugadores, han hecho un partido muy bueno, muy completo, han sabido ubicarse en el campo y los felicito por su talento", señaló el español una vez terminado el partido.

"No es fácil (la racha de triunfos), se consigue a base de trabajo, tenemos un plantel muy bueno y talentoso, pero también felicito a Calera, en la fase defensiva es un equipo muy bueno, muy trabajado defensivamente, en los dos partidos de visita había ganado, es es difícil desordenarles y encontrar espacios", agregó.

El vasco también tuvo palabras para la rotación que realiza en el plantel de Universidad Católica. "Me parece normal, si hay cambios, hay que analizar los cambios. Los jugadores han respondido, tanto los convocados como los no convocados entrenan fuerte. No es ninguna metodología ni idea extraña, simplemente enfrentar la semana y los partidos correspondiendo a lo que creemos que es mejor."

También dijo que más adelante, no habrá tantas rotaciones como en la actualidad. "Por supuesto, será lógico y normal, los que juegan no merecen cambiar, porque el rendimientos es alto, pero también merecen entrar los que no han jugado. Hay que ver bien quien está mejor durante la semana."

"Como técnico tengo buen banquillo, me facilita poder enfrentar los cambios, Vilches, Rojas y Fuentes, son jugadores que prácticamente son titulares. Es complicado como técnico fallar si ellos entran a la cancha, nosotros intentamos ver el rendimiento de cada uno y ver en que espacio podemos atacar. Los tres han hecho lo que le hemos pedido, tanto ellos como el once titular estuvieron muy bien", complementó.

Para finalizar, San José felicitó a David Henríquez, juvenil que se ha ido ganando el puesto como titular."Henríquez ha tenido una evolución muy grande, además de talento tiene disposición a la mejora y subrayo su actuación."

El camarín también celebró el triunfo

Cuando el partido estaba en su fase más complicada, apareció Diego Buonanotte. El volante hizo una jugada magistral para así anotar el único gol del encuentro y permitir que la UC sumara su cuarto triunfo consecutivo. Una vez terminado el duelo, el argentino analizó el encuentro ante Calera.

"Fue partido muy duro, muy parejos porque Unión La Calera juega muy bien. En la primera parte nos costó encontrar los espacios para quebrar esa líneas. Nos costó llegar al arco pero bueno, las pocas que tenemos las estamos haciendo eso es bueno”", sostuvo Buonanotte.

Con respecto a los buenos números que está logrando este plantel en el inicio del campeonato, el volante prefirió bajarles el perfil: "No me interesan las estadísticas, están buenas, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo".

Otro de los que habló con el CDF una vez que terminó el duelo fue Fernando Cordero quien regresó al equipo titular cruzado. "Fue un partido muy complicado, el primer tiempo nos presionaron mucho. Nosotros tratamos de rotar el balón para que se cansaron más y nos salvó una genialidad de Buonanotte que es el jugador distinto que tenemos", reconoció el defensa de la UC.