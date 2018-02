Camargo intenta defender a un Bozán que se ahoga en el Campanil: "Sería injusto que se fuera"

Antes que iniciara el Torneo Nacional, todos apuntaban a Universidad de Concepción como uno de los equipo que prometía en este campeonato. Pero a pesar de los seis refuerzos de nivel que contrataron para este 2018, las cosas no han salido como estaban planificadas: fue humillado y eliminado en Copa Libertadores y el campeonato nacional sólo suma dos unidades.

Ante este escenario, la continuidad de Francisco Bozán al mando del equipo se pone en duda especialmente tras la derrota que este sábado sufrieron ante Huachipato. Una vez termino el encuentro ante los acereros, Alejandro Camargo, intentó defender la labos del técnico.

"Se va a cuestionar al DT porque no ganamos. Es fútbol y el resultado manda. Tenemos buen juego, pero no podemos concretar en la jugada final que es lo importante Nosotros no estamos mentalizados en quien viene o se va. Si se va el técnico es lamentable porque tambiéon corre por cuenta de nosotros que no hemos rendido dentro de la cancha", sostuvo el capitán del Campanil.



Pero sus palabras no quedarón ahí puesto que el volante también le envió un mensaje a la dirigencia del equipo: "Si se va es injusto porque no hemos rendido. Ahora tenemos otro partido (contra Unión Española) de visita, ojalá hacer las cosas bien. Debemos tomar precauciones para poder ganar y poder marcar goles".