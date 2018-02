El Cimbi Cuevas hace patria en Holanda: “Estoy en mi mejor momento y espero que eso me ayude a llegar a la Selección”

Son pocos los futbolistas chilenos en la actualidad que pueden vanagloriarse de ser titulares en Europa. Y menos con 22 años, que son los que tiene Cristián "Cimbi" Cuevas, lateral-volante izquierdo estelar del FC Twente de Holanda.

Sin embargo, su buen pasar individual no va de la mano con el de su elenco, que marcha antepenúltimo en la Eredivisie, en zona de promoción, a falta de 10 fechas para el final. “No tengo explicación, creo que las cosas no se han dado solamente por motivos ‘x’, pero tenemos buenos jugadores y un buen grupo, así que no tengo duda de que vamos a salir de esta situación”, advierte.

Tras poco más de seis meses en el club de la ciudad de Enschede, el balance del Cimbi es más que positivo. “Llegué con el objetivo de ser titular y hasta ahora lo he conseguido. Espero seguir mejorando en lo personal y grupal”, avisa.

Luego de irregulares pasos por el SBV Vitesse y el FC Eindhoven holandés, Universidad de Chile y el Sint-Truidense belga, el formado en O’Higgins parece haber encontrado su lugar. “Ha sido mi mejor momento. He tenido continuidad, que es lo más importante, y también me he sentido cómodo en el equipo y jugando con confianza. Todo eso me ha ayudado a tener buenas presentaciones”, explica el zurdo.

El nivel de la liga holandesa y el buen recuerdo del Pipe Gutiérrez

Por debajo de las cinco grandes ligas de Europa, Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia, el campeonato holandés se ha quedado atrás en los últimos años, pese a que suma seis títulos en el máximo torneo continental de clubes. Más allá de ello, Cuevas defiende la calidad del certamen.

“En lo personal, la encuentro muy competitiva. Es una liga que a jóvenes, como yo, nos ayuda a mejorar día a día”, destaca. “También juegas contra equipos como el Ajax, el Feyenoord y el PSV, que tienen grandes jugadores”, complementa.

Uno que dejó un gran recuerdo en tierras tulipanes, y en el mismo cuadro, es Felipe Gutiérrez, como corrobora el Cimbi. “Dejó una muy buena imagen, como jugador y persona. Siempre me preguntan por él y me hablan de lo importante que fue en los años que estuvo en el club”, cuenta.

¿Cambiar de aires? “No te podría decir, uno nunca sabe lo que pasará en el futuro, pero por ahora estoy feliz acá y lo único que quiero es salir del mal momento que estamos pasando”, indica el carrilero, quien aclara que de volver a Chile, “me gustaría a O’Higgins, para terminar mi carrera donde me formé”.

Sus sueños de selección

A nivel sub 20, Cuevas fue puntal del combinado comandado por Mario Salas que llegó hasta los cuartos de final del Mundial de Turquía 2013. Dos años después, se repitió el plato en el sudamericano de la categoría, en Uruguay, pero esta vez la Rojita no clasificó al certamen planetario.

Con la adulta ha coqueteado en un par de ocasiones, ya que fue citado por Jorge Sampaoli en el 2013 para un amistoso ante Brasil en Belo Horizonte, donde no se movió de la banca. El año pasado, Juan Antonio Pizzi lo nominó para la China Cup, pero tampoco vio acción.

Ahora, con continuidad en Europa, se entusiasma con el proceso que arranca a cargo de Reinaldo Rueda, aunque aclara que no ha sido contactado por el colombiano. “Todo jugador se ilusiona con la Selección. Estoy haciendo las cosas bien y espero que eso me ayude a llegar”, avisa el rancagüino, quien cree que el entrenador cafetero “le va a hacer bien al fútbol chileno”.

El Cimbi explica que el Twente juega “con cinco atrás y yo vendría siendo el lateral-volante por la izquierda. El DT me pide que llegue al ataque con centros y que en defensa sea agresivo en la marca”. En el Equipo de Todos, las opciones por la banda izquierda no abundan, más allá de que dos “históricos” se la adueñaron en los últimos tiempos.

¿Te sientes capacitado para pelear el puesto? “Sí, pero también tengo claro que Beausejour es un gran futbolista y referente, y Mena también, con experiencia”, advierte.

Uno tiene 33 primaveras y el otro 29. El Cimbi, con su “par de patos”, hace méritos para sumarse al repetido “recambio”.