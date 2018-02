Huachipato goleó con toque panameño para dejar en el suelo a Universidad de Concepción

Universidad de Concepción no lo está pasando nada de bien en el 2018 y parece no tener fecha para salir del pozo. Luego de quedar fuera de la Copa Libertadores con un estrepitoso marcador global de 6 a 0 ante Vasco da Gama y no sumar victorias en las tres primeras fechas, ahora cayeron goleados por 3 a 0 en el clásico regional ante Huachipato, duelo que abrió la jornada sabatina de la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Los del Campanil se vieron ampliamente superados por los acereros en el primer tiempo y lo pagaron caro. Un inspirado Gabriel Torres los liquidó en los momentos precisos y golpeó a un equipo de Francisco Bozán que no parece levantar cabeza.

El show del panameño comenzó a los 21 minutos, cuando, en complicidad con el arquero del Campanil, Cristian Muñoz, abrió el marcador en el CAP Acero de Talcahuano. Luego, a los 37 y a los 41, consiguió su triplete para estructurar la victoria definitva de Huachipato por 3 a 0.

Pese a que en el complemeto intentaron reaccionar, Universidad de Concepción se encontró con un sólido Carlos Lampe, quien no permitió a los visitantes descontar.

Con este resultado, Huachipato sumó siete unidades y escaló hasta la segunda ubicación de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que los del Campanil se quedaron en la antepenúltima ubicación con sólo dos unidades en cuatro partidos.