Guillermo Maripán vio desde la banca la goleada del Real Madrid sobre el Deportivo Alavés

Deportivo Alavés de Guillermo Maripán no pudo seguir con los buenos resultados de las últimas fechas y terminó goleado 4 a 0 por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El resultado es bastante negativo para el equipo del chileno puesto no pudo alejarse más de zona de descenso.

La "BBC" fue la encargada de definir el partido: Cristiano Ronaldo anotó 2 para los merengues (44' y 61'), mientras que los otros tantos fueron de Gareth Bale (46') y Karim Benzema de penal (89'). El defensor formado en Universidad Católica vio todo el partido desde el banco de suplentes.

Pero a pesar de no estar presente en la cancha, el técnico del Alavés, Abelardo Fernández, tuvo palabras de elogios para el ex jugador de Universidad Católica una vez terminado el encuentro ante los Merengues.

"Estoy encantado con Guillermo y esta semana he hablado con él. Entrena muy bien, es un gran chico, pero he apostado por Lago y Ely, quienes me han dado buenos resultados. Pero seguro que "Guille" va a tener su oportunidad luego y espero que la tome de la mejor manera", sostuvo el entrenador.

Tras la derrota, los albiazules perdieron la chance de quedar más lejos del descenso, quedando 16° con 28 puntos. Por la próxima fecha, Deportivo Alavés recibirá a otro complicado en la parte baja, Levante, partido que será el próximo jueves a las 17:30 horas.