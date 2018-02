Diego Valdés se ilusiona con la visita de Rueda: "Me pone contento que venga y nos vea"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, ya terminó sus visitas a los jugadores nacionales que militan en el extranjero. Luego de estar en Europa para juntarse con los pilares de la Roja, el DT se trasladó a México para reunirse con 16 jugadores que están en tierras aztecas.

Entre los tantos futbolistas que recibieron al técnico estaba Diego Valdés. Junto con Sebastián Vegas, delantero de 24 años tuvo la visita de Rueda en Morelia, donde les habló del proyecto que tiene para la selección chilena y para conocer en primera persona el trabajo que están realizando en su club.

"Es un técnico nuevo que quiere ver jugadores nuevos que le aporten. Vino y me puso contento, tener la oportunidad de conocerlo está bien. Conversamos, pero no fue una reunión tan formal, nos juntamos, él planteó lo que quiere hacer en la selección y después fue a ver el partido contra Lobos. No aseguró un llamado", dijo el atacante en conversación con La Tercera.

"Me pone muy contento que venga y que nos vea, que no se guíe por las cosas que salen en las redes sociales. Ahí se dicen muchas cosas, que uno lo hace bien y sobre todo que uno lo hace mal, es mejor vernos en vivo", agregó.

Además, sobre el ansiado recambio, donde Diego Valdés puede ser uno de los llamados a tomar la posta, el delantero dijo sobre una posible nominación que "estoy muy ilusionado, me entreno, me cuido, y trato de entregarme al máximo para recibir un llamado y estar. Cada jugador que se entrena día a día sueña con estar ahí. Sueño estar en los amistosos de marzo, servirá mucho para ver lo que se viene".

La primera nómina de Reinaldo Rueda se conocerá en los próximos y ahí se conocerán los citados para los amistosos que jugará la Roja en su gira a Europa, el próximo 24 y 27 de marzo ante Suecia y Dinamarca, respectivamente.