Claudio Bravo responde a las críticas: "Se habla un poco de más"

Claudio Bravo finalmente pudo sonreír en Inglaterra tras coronarse campeón de la Copa de la Liga Inglesa. Tal como pasó en el resto del torneo, donde el chileno fue clave para que alcancen la final con dos grandes actuaciones en definiciones a penales, Pep Guardiola lo utilizó desde el inicio y el chileno respondió a la confianza aportando con una asistencia para el gol de Sergio Agüero que abrió el marcador en la goleada por 3 a 0 ante Arsenal.

Con la felicidad de haber conseguido un nuevo título en su carrera, el arquero nacional señaló, en declaraciones que recoge Radio Cooperativa, que "estamos felices, porque hicimos un trabajo espléndido. Los primeros minutos mostramos nerviosismo, pero las finales son así. Nos quedamos con un título bien sufrido. Era el momento de dar un golpe de buena manera porque veníamos de un traspié importante (eliminación en la Copa FA)".

Además, sobre su asistencia a Sergio Agüero, el capitán de la Roja agregó que "nace por un poco de todo, de la picardía, de leer el partido, de ver que por delante tengo a Sergio que hace un movimiento muy bueno. Son jugadas difíciles de sacar adelante y por fortuna terminó en gol".

Claudio Bravo desde que llegó a Manchester City ha tenido que convivir con las críticas por su nivel. Sin embargo, el oriundo de Viluco está tranquilo y asegura que no se irá a ningún lado para buscar más continuidad y esperará tranquilo por una nueva oportunidad de ser titular: "estoy en uno de los mejores equipos del mundo, no me voy a ir a buscar otro horizonte donde no esté cómodo. En lo deportivo no me inquieta, soy un trabajador más, una persona que trata de aportar al equipo en todos los aspectos. El fútbol es de oportunidades y uno nunca sabe, así que hay que estar preparado para cuando te toque".

Finalmente, sobre los cuestionamientos que recibe, Bravo concluyó que "sé de sobra las cosas que puedo hacer y lo que puedo aportar al equipo. A veces se habla de más, pero si voy al trasfondo de donde vienen las cosas hay algo que no es normal. A mí me queda la tranquilidad de que he hecho las cosas bien, los accidentes no pasan por mí sino que por otras circunstancias y fuera de eso me quedo con la satisfacción de haber levantado un nuevo título más en mi carrera".