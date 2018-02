Claudio Bravo se quedó fuera del equipo ideal de la Copa de la Liga

Claudio Bravo fue uno de los pilares claves que tuvo el Manchester City para ganar la Copa de la Liga Inglesa. Además de participar con una asistencia a Sergio Agüero en la final que le ganaron a Arsenal por 4 a 0,el chileno fue clave en las rondas previas y así lo demostró en las definiciones a penales ante Wolverhampton y Leicester, en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Sin embargo, pese a sus buenas actuaciones y a ser campeón, al chileno no le alcanzó para entrar al equipo ideal que dio a conocer este lunes la organización del torneo, siendo Will Norris, arquero del Wolverhampton, el elegido para estar bajo los tres palos.

Como mérito para estar en el equipo ideal, el inglés de 24 años tiene a favor el factor de no haber recibido goles en los cuatro partidos que disputó antes que fueran eliminados en los octavos de final a manos del City, quienes tampoco pudieron marcarle y obligaron a definir todo en una tanda de penales donde la gran figura fue Claudio Bravo.

El equipo ideal de la Carabao Cup formaría con: Will Norris (Wolverhampton); Rob Holding (Arsenal), Joe Bryan (Bristol City), Aden Flint (Bristol City); Bernardo Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jack Wilshere (Arsenal), Eden Hazard (Chelsea); Sergio Agüero (Manchester City), Islam Slimani (Leicester), Josh Murphy (Norwich).

Our pick of the standout performers in this season's @Carabao_Cup >> https://t.co/WshY7jyWwv #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/9FFhiQ9iqg

#CarabaoCup : Team of the Tournament 🌟

#CarabaoCup: Team of the Tournament 🌟

Here's our best XI of the 2017/18 @Carabao_Cup, delivered to you @EASPORTSFIFA-style! 🎮 >> https://t.co/WshY7jhl7V#FIFA18 #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/pkRvDLTHVW

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 26, 2018