Reinaldo Rueda y los amistosos ante Suecia y Dinamarca: "Tenemos que mantener un estatus y prestigio que tiene el fútbol chileno"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, ya comienza a proyectar los duelos amistosos que sostendrá Chile ante Suecia y Dinamarca el 24 y 27 de marzo respectivamente y el colombiano aseguró que la convocatoria no tendrá mayores sorpresas, ya que el objetivo es mantener el prestigio que tiene la Roja.

"Nos corresponde encarar esos juegos con el mismo profesionalismo, la misma mística y exigencia que requieren. No nos preparamos para ir a la Copa del Mundo, pero tenemos que mantener un estatus y prestigio que tiene el fútbol chileno", sostuvo Rueda en declaraciones al sitio oficial de la ANFP.

Sobre los amistosos indicó que "los partidos con Suecia y Dinamarca son muy positivos, tanto para los hombres consolidados como para los jóvenes que se irán proyectando para el futuro inmediato".

Sobre los posibles nominados fue claro en expresar que "es una nómina muy normal, típica del futbol chileno, por lo que significa el calendario, el momento de los jugadores, y saber las condiciones de que vamos a enfrentar a dos selecciones muy competitivas que se preparan para el Mundial. en condiciones climatológicas que no son las normales", explicó.

"Todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar la decisión, será una convocatoria muy normal de lo que ha expuesto la selección chilena en sus últimas jornadas", finalizó.

La Roja enfrentará el 24 de marzo a partir de las 14:00 horas a Suecia en Estocolmo y el 27 a las 15:00 horas a Dinamarca en Aalborg.